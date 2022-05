Top-20-Ranking: Die am häufigsten gehandelten Fonds beim Smartbroker in der vergangenen Woche. Liste.

Unangefochten bleibt der Global Portfolio One (I1T) auf Platz eins. Der Ares Capital Fonds schwingt sich von siebter Stelle auf die zwei.



Verglichen mit der vorherigen Woche fällt der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R von Platz elf auf die siebzehn.



Neu dabei: an fünfzehnter Stelle der Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working Fonds. Letzter des Top-20-Rankings ist der Deka-Immobilien Global Fonds.



Smartbroker: Die Top 20 der meistgehandelten Fonds der letzten Handelswoche:

1. Global Portfolio One (I1T) 2. Ares Capital 3. Arero - Der Weltfonds 4. Grundbesitz Europa RC 5. Deka-Immobilien Europa 6. Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR 7. Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR 8. Catella MAX 9. BIT Global Fintech Leaders R-I 10. Hausinvest 11. Global Internet Leaders 30 R-I 12. Dirk Müller Premium Aktien R 13. Allianz Informationstechnologie A (EUR) 14. AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR 15. Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working 16. DWS Emerging Markets Typ O ND 17. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 18. Fokus Wohnen Deutschland 19. Fidelity Funds - Global Technology Fund Y Acc (EUR) 20. Deka-Immobilien Global



In diesem Ranking sind einige Immobilien-Fonds gelistet. Unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter beschäftigt sich in seiner Chartanalyse ebenso mit dem Immobilien-Sektor. Wie geht es mit Immobilien-Aktien in der aktuell schwierigen Marktphase weiter? Hier geht es zum Video von w:o TV.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0007483612,DE0009809566,DE0008475120,DE0009773010,DE0009807008,DE0009807016,US04010L1035,LU0260864003,LU0260870158,LU0256843979,LU0323578657,LU0346389348,LU0360863863,DE000A0YFRV7,DE000A111ZF1,DE000A12BSB8,DE000A2ATC31,AT0000A2B4T3,DE000A2N8127,DE000A2QJLA8