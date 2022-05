FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 06. Juni





DIENSTAG, DEN 24. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen (detailliert9

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day mit Strategie-Update 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Übernahmeangebot läuft um Mitternacht aus AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Urban Outfitters, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Pressegespräch zu Ergebnissen der «DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2022» 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22



SONSTIGE TERMINE

08:00 CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) + 09.30 "Erschließung digitaler Innovationen für Net Zero", u.a. mit dem SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein + 10.00 Rede Pedro Sanchez, Premierminister Spanien

+ 10.45 "Der geopolitische Ausblick", u.a. mit Polens Präsident Andrzej Duda + 11.00 "Resiliente Volkswirtschaften und Gesellschaften finanzieren", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO + 11.00 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 11.30 Rede Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 13.45 Gespräch mit Barham Salih, Präsident Irak

+ 14.00 "Lateinamerikanisches Präsidialgremium", u.a. mit Kolumbiens Präsident Ivan Doque + 15.00 "Energiesicherheit und der europäische Green Deal", u.a. mit EU-Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans, Spaniens Präsident Pedro Sanchez und Litauens Präsident Gitanas Naus?da + 15.30 Gespräch mit Microsoft-CEO Satya Nadella

+ 16.15 "Eine nukleare Option?", u.a. mit Rafael Mariano Grossi Generaldirektor Internationale Atomenergie-Organisation IAEA + 17.30 "Vorbereitung auf die nächste Pandemie", u.a. mit Bill Gates

10:30 DEU: Derivate-Forum Deutsche Börse/Eurex (Präsenz und per Livestream)

11:00 DEU: Pk Hannover Messe 2022 mit Leitthema "Industrial Automation", Hannover

13:00 DEU: Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit



BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel + 13.20 Rede Bundesfamilienministerin Lisa Paus



EUR: EU-Agrarministertreffen zur Lage in der Ukraine



EUR: Treffen der G7-Arbeits- und -Sozialminister u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und EU-Sozial- und -Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit + 16.00 Pressekonferenz



DEU/ZAF: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Südafrika



JPN: US-Präsident Biden nimmt in Tokio an Gipfeltreffen mit Japan, Australien und Indien teil

MITTWOCH, DEN 25. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Marks and Spencer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/22 (endgültig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/22

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/22

08:00 SWE: Erzeugerpreise 04/22

08:00 DEU: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 03/22 08:00 DEU: Überschuldung von Privatpersonen, Jahr 2021 08:00 DEU: EU-Vergleich: Preisentwicklung und Ausgabenanteil der Haushalte für Nahrungsmittel, 04/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/22

10:00 EUR: Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht Mai 2022 + Online-Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22



SONSTIGE TERMINE

CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) + 09.00 "Die Biotech-Revolution", u.a. mit Werner Baumann, Vorstandschef Bayer + 09.00 "Beschleunigung nachhaltiger Wertschöpfungsketten", u.a. mit Roland Busch Vorstandsvorsitzender Siemens + 10.00 "Europäische Einheit in einer ungeordneten Welt?", u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, EU-Parlaments-Präsident Robert Metsola und Markus Rütte, Premierminister Niederlande + 11.30 Gespräch mit Kyriakos Mitsotakis, Premierminister Griechenland + 11.45 Gespräch mit Karl Nehammer, Bundeskanzler Österreich + 13.15 "Eine neue Ära der industriellen Entwicklung", u.a. mit VW-Vorstandschef Herbert Diess + 14.00 Gespräch mit Albert Bourla, CEO Pfizer

+ 14.30 "Transformation von Industrien mit Frontier Technologies", u.a. mit Christian Bruch, CEO Siemens Energy + 15.00 Gespräch mit Dmytro Kuleba, Außenminister Ukraine + 15.00 Rede Isaak Herzog, Präsident von Israel

+ 16.00 "Erschließung der Kraft der digitalen Gesundheit", u.a. mit Belen Garijo, Vorstandsvorsitzende Merck, und Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender Siemens Healthineers + 16.00 "Live from Space: Wie geht es weiter mit der globalen Zusammenarbeit?", u.a. mit Josef Aschbacher, Generaldirektor Europäische Weltraumorganisation (ESA) + 17.30 "Auf Klimaschutzkurs bleiben", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala Generaldirektor, Welthandelsorganisation (WTO)

+ 17.30 "Greenwashing einheizen", u.a. mit dem früheren US-Vizepräsidenten Al Gore +17.30 "Ein wirtschaftlicher Eiserner Vorhang: Szenarien und ihre Auswirkungen", u.a. mit Kristalina Georgiewa, Direktorin Internationaler Währungsfonds (IWF) +1.745 "Finanzierung der wirtschaftlichen Erneuerung Europas", u.a. mit Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank

12:00 DEU: Abschluss Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit + 13.40 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz



DEU: Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine, Berlin

DEU: Finanzministerkonferenz (FMK)



HINWEIS

SWE: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 26. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Medtronic, Q4-Zahlen

13:10 CHN: Alibaba, Jahreszahlen

16:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Autogrill, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 05/22

14:30 USA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine + 08.50 Doorstep Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke

HINWEIS

DNK/FIN/NOR/SWE/CHE: Feiertag, Börsen geschlossen

DEU: Feiertag, Börse geöffnet





FREITAG, DEN 27. MAITERMINE KONJUNKTUR01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/2209:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/2210:00 EUR: Geldmenge M3 04/2214:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/22 (vorläufig)14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/2216:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei

EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland, Schweden

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Liechtenstein, Russland

HINWEIS

DNK: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h



MONTAG, DEN 30. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/22 08:00 SWE: BIP Q1/22

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 04/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/22

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/22

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Eröffnung der World Canals Conference (WCC) - internationale Plattform für das Thema Binnenwasserwege, Leipzig

DEU: Beginn der Hannover Messe (bis 2. Juni)

+ 0730 - 0830: Pk Telefónica

+ 0830 - 0900: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), mit Präsident Siegfried Russwurm + ab 0900: Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 0900 - 0930: Pk Elektro-, Elektronik- und Digitalverband ZVEI + 0930 - 1000: Pk Maschinenbauverband VDMA, mit Präsident Karl Haeusgen + 1000 - 1100: Pk Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik + 1100 - 1145: Pk Qualcomm zum «Internet der Dinge»

+ 1100 - 1200: Pk Verein deutscher Ingenieure

+ 1100 - 1200: Pk Hydrogen and Fuel Cells Europe

+ 1200 - 1300: Pk Festo

+ 1300 - 1400: Pk Arbeitsgemeinschaft der Zulieferindustrie + 1400 - 1500: Pk und Standrundgang Fraunhofer-Gesellschaft + 1400 - 1500: Pk Rittal

+ 1500: «Pressetour» über den Stand von Microsoft

+ 1500 - 1600: Pk Schneider Electric

+ 1500: Vortrag von Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering (IESE), anschließend Podiumsdiskussion zum Thema «Die Zukunft von Industrie 4.0» + 1530 - 1630: Pk Automatisierungs- und Standardisierungsverband ODVA + 1630 - 1730: Pk Harting

+ 1800 - 2000: «Niedersachsen-Abend» auf der Hannover Messe, veranstaltet von den Unternehmerverbänden Niedersachsen

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 31. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Süss MicroTec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Bertelsmann-Stiftung, Bilanz-Pk

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: ProCredit Holding, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Salesfource, Q1-Zahlen

22:15USA: HP Inc., Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/22

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/22

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/22 (vorab)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 04/22

08:00 DNK: BIP Q1/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/22

08:45 FRA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: BIP Q1/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 05/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/22

10:00 ITA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/22 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/22 (vorab)

15:00 USA: FHFA-Index 03/22

15:45 USA: MNI PMI Chicago 05/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 05/22



SONSTIGE TERMINE

09:3ß0 DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Chef Friedrich Merz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger

10:00 DEU: Wissenschaftsakademien überreichen Stellungnahmen für den G7-Gipfel

DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni)

+ Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

+ 0930 - 1030: Pk des Maschinenbauverbands VDMA zur Vorstellung der Studie «Produktpiraterie 2022» + 0930 - 1030: Pk und Standrundgang Rexroth

+ 1000 - 1100: Pk Q.ant GmbH

+ 1000 - 1100: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz + 1010 - 1100: Podiumsdiskussion mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Thema industrielle Nachhaltigkeit + 1100 - 1200: Pk Schaeffler

+ 1400 - 1500: Pk Industriekonsortium OPC

+ 1400 - 1610: Gesprächsreihe zum Thema Leichtbau und Wasserstoff, u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 1500 - 1600: Pk FieldComm

+ 1500 - 1600: Pk Beckhoff Automation

+ 1600 - 1700: Weitere Pk Festo zu künstlicher Intelligenz

MITTWOCH, DEN 01. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung (online)

22:05 UsA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kfz-Absatz 05/22



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/22

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/22

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/22

14:30 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/22

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/22

20:00 USA: Fed Beige Book

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: BDEW Kongress 2022, Berlin (bis 2.6.22)

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft Als Rednerinnen und Redner mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller und der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz.

DEU: Dritter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni), Hannover + 0930 - 1230: Fachtagung der IG Metall und der Technology Academy der Messe zum Thema «Die Energiewende wird konkret - Perspektiven für Klima, Standorte und Beschäftigung» - u.a. mit IG-Metall-Vizechefin Christiane Benner, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sowie Vertretern aus Stahlindustrie und Energieforschung

DONNERSTAG, DEN 02. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert)10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)10:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk (online)10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Broadcom, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/22

14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteile zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe

DEU: Fortsetzung Innenministerkonferenz (IMK), Würzburg

DEU: Vierter und letzter Tag der Hannover Messe, Hannover

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zu Umsätzen & Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt, Berlin

DEU: Abschluss BDEW Kongress 2022, Berlin



SWE: Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden, Stockholm



HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 03. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/22

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA, VDA, VdIK, Monatliche Auto-Zulassungszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/22

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 05/22

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 05/22

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 05/22

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 05/22

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 05/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 04/22

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05/22

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 05/22



EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: S&P Ratingergebnis Litauen



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche mit Verabschiedung des Bundeshaushalts 2022, Berlin

10:00 DEU: Medientag bei der Agravis Raiffeisen AG zur «Future Farm» - wie sieht moderne Landwirtschaft aus?, Suderburg

LUX: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Luxemburg

SWE: Zweiter Tag des Umweltgipfels Stockholm+50 in Schweden, Stockholm

HINWEIS

CHN/GBR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen





MONTAG, DEN 06. JUNIHINWEISDNK/NOR/AUT/SWE/CHE/KOR: Feiertag, Börsen geschlossenDEU: Feiertag, Börse geöffnet

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

