FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

CONCERT PHARMACEUT.DL-001 73C US2060221056

AB/FROM ONWARDS 23.05.2022 17:47 CET

CONCERT PHARMACEUTICALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de