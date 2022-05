Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Mutter und Baby verschwindenVon einem Tag auf den anderen verschwinden eine junge Frau und ihr Baby. Zunächst sieht es so aus, als könnte die Mutter freiwillig gegangen sein. Doch bald kommen der Kripo Zweifel.Hinterrücks ermordetEin Obdachloser schläft auf einer Parkbank in einem Stadtwald. Von hinten wird er plötzlich mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstirbt.Verlockendes AngebotÜber eine Investmentfirma legt ein Mann über 100.000 Euro in Aktien an. Doch statt satter Gewinne gibt es ein böses Erwachen. Nur ein Opfer von vielen. Der Schaden geht in die Millionen.Attacke auf der AutobahnEin Paar macht sich nachmittags auf den Weg ins Möbelcenter. Die beiden fahren auf der Überholspur auf eine Brücke zu, als sie vollkommen aus dem Nichts angegriffen werden.Der XY-Preis 2022Ein junger Mann wird Zeuge, wie eine Frau von einem Betrunkenen bedrängt wird. Er überlegt nicht lange und schreitet ein. Jetzt ist er ein Kandidat für den "XY-Preis 2022".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5229973