DJ Habeck: Interessenten an Raffinerie in Schwedt müssen Standort erhalten

Von Andrea Thomas

DAVOS/BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bestätigt, dass die Bundesregierung in Kontakt mit Interessenten für die Raffinerie PCK im ostdeutschen Schwedt steht, deren Haupteigentümer der russische Staatskonzern Rosneft ist. Zentral sei, dass der für Ostdeutschland wichtige Standort Schwedt erhalten bleibe und zukunftsfähig aufgestellt werde, wie Habeck am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos erklärte.

"Ich weiß, und zwar schon seit Wochen, dass es Interesse gibt. Es gibt allerdings auch noch einen Eigentümer, Rosneft", sagte Habeck. Es gelte, den Standort Schwedt in der Uckermark zu erhalten. "Wer also Interesse hat, in Schwedt zu investieren oder das Geschäft fortzuführen, wird bei uns immer offene Ohren und willige Ansprechpartner finden, die dann gegebenenfalls die richtigen Menschen zusammenbringen können."

Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass mehrere Investoren an die Bundesregierung herangetreten seien und den Standort übernehmen wollten. Die Ölraffinerie Schwedt ist Hauptlieferant von Kraftstoffen und Heizöl für die Region Berlin und Brandenburg. Seit Wochen bemüht sich die Bundesregierung hier um eine Lösung, sollte das EU-Ölembargo gegen Russland kommen. Aktuell bezieht Deutschland rund 12 Prozent seines Erdöls aus Russland.

Raul Riefler, Geschäftsführer der Alcmene-Gruppe, sagte dem Handelsblatt, man stehe bereit, die Raffinerie PCK Schwedt komplett zu übernehmen. Alcmene gehört zur estnischen Liwathon-Gruppe, einem Ölterminal-Betreiber. Das Unternehmen könne "umgehend damit beginnen, eine langfristige Lösung für den Fortbestand der Raffinerie zu finden", zitiert die Zeitung Riefler. Man verfüge über technische Ressourcen, um innerhalb weniger Monate Ladevorrichtungen nach Schwedt zu verlegen, durch die eine in Kriegs- und Sanktionszeiten gegebenenfalls erforderliche Auslastung der PCK allein über den Bahnverkehr ermöglicht werden könnte.

Auch der Biokraftstoff-Unternehmer Claus Sauter, Vorstandschef der Verbio AG, bekundet im Handelsblatt Interesse an PCK Schwedt. Man könne in Schwedt demonstrieren, wie sich die Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energien gestalten lasse.

