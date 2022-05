Der Maschinenbauer Manz bekommt mit Daimler Truck einen neuen Ankeraktionär. Der Lkw-Bauer beteilige sich im Zuge einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund zehn Prozent des Grundkapitals an dem Unternehmen, teilte Manz am Montag mit. Die Manz-Aktie profitiert mit einem Kurssprung von gut 20 Prozent, Daimler Truck legt 1,3 Prozent zu.Nach der Freigabe des Deals durch die Behörden werde Daimler Truck die neuen Aktien zu einem Stückpreis von 39,53 Euro erwerben. Mit dem Erlös von 30,6 Millionen Euro will ...

