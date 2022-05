Heute wird Global Blue auf dem jüngsten Luxury Summit von Walpole in London neue Daten präsentieren, die auf einen anhaltenden Aufschwung des Tax Free Shopping in Kontinentaleuropa hinweisen.

In den ersten Monaten des Jahres 2022 erreichte die Erholungsrate des Tax Free Shopping in Kontinentaleuropa. 1 dank des Nachholbedarfs und der Erholung des internationalen Flugverkehrs mit 66 % 2 im März den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie

Die führenden Tax-Free-Nationen, darunter die Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC)3, die USA und die europäischen Regionalländer4, übertrafen weiterhin das Niveau vor der Pandemie und erreichten im ersten Quartal 2022 175 %, 119 bzw. 106 %.

Heute wird der CEO von Global Blue, Jacques Stern, auf dem Walpole British Luxury Summit in London neue Daten präsentieren, die auf eine Erholung des Tax Free Shopping (steuerfreien Einkaufens) in Kontinentaleuropa nach der Pandemie hinweisen.

Der Aufschwung beim Tax Free Shopping in Europa macht weiterhin große Fortschritte, da der internationale Reiseverkehr wieder aufgenommen wird

In den ersten Monaten des Jahres 2022 verzeichnete das Tax Free Shopping in Europa die höchste Wachstumsrate nach der Pandemie und erreichte im März 2022 66 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Im April war die Erholung etwas geringer (56 %), was auf die vorübergehenden Auswirkungen des Ramadans und die daraus resultierende geringere Reisetätigkeit der GCC-Einkäufer zurückzuführen ist.

Einkäufer aus den Ländern des GCC, den USA und Europa übertreffen das Ausgabenniveau für 2019

Der Wiederaufschwung in Europa wurde durch die starke Leistung mehrerer Top-Nationalitäten beim Tax Free Shopping angeheizt. Im ersten Quartal erreichten die Käufer aus den Ländern des GCC einen Zuwachs von 175 gegenüber 2019, während die Käufer aus den USA und Regionaleuropa 119 bzw. 106 erzielten.

Die Erholungsrate stieg im April bei den US-Käufern auf 155 und bei den regionalen Käufern auf 134 %, während sie bei den Käufern aus den GCC-Staaten aufgrund des Ramadans auf 43 zurückging.

Käufer aus dem Vereinigten Königreich einer neuen Nationalität, die seit dem Brexit Anspruch auf Tax Free Shopping hat trugen ebenfalls zu der verbesserten Konjunktur bei, da sie im April 7 aller Tax Free Spend in Europa tätigten.

Der starke Appetit der Tax Free Shoppers auf Reisen und Ausgaben kurbelt den Aufschwung an

Der anhaltende Aufschwung lässt sich auf mehrere wichtige Faktoren zurückführen, darunter:

Ausgeprägte Lust auf Reisen: Den neuesten ForwardKeys-Daten5 zufolge wird sich die Luftverkehrsnachfrage nach Kontinentaleuropa im Jahr 2022 kontinuierlich verbessern, wobei die Nachfrage aus dem GCC im zweiten Quartal 72 (gegenüber 68 im ersten Quartal) und die aus den USA 78 (gegenüber 77 im ersten Quartal) erreichte.

Nachholbedarf: Im Jahr 2022 (im Vergleich zu 2019) haben Tax Free Shoppers die Anzahl ihrer Transaktionen und die durchschnittlichen Ausgaben pro Transaktion erhöht, was zu einem Gesamtanstieg der individuellen Ausgaben geführt hat: Dies ist ein Nachholbedarf6, der im ersten Quartal +137 bei GCC-Shoppern, +90 bei US-Shoppern und +98 bei regionalen Shoppern erreichte.

Jacques Stern, CEO von Global Blue, erklärte:

"Die starke Leistung von Ländern wie denen des Golf-Kooperationsrats (GCC) und den USA ist ein sehr ermutigender Hinweis darauf, wie schnell und solide sich Tax Free Shopping erholen kann, wenn sich die Grenzen lockern und der internationale Reiseverkehr wieder zunimmt. Die rasche Etablierung des Vereinigten Königreichs als wichtige Tax Free-Nationalität ist für den europäischen Einzelhandel vielversprechend, und wir freuen uns darauf, die Entwicklung dieses neuen Marktes im Jahr 2022 und darüber hinaus zu beobachten."

Die vollständige Präsentation kann im Investorenteil der Unternehmens-Website unter Global Blue Group Holding AG Investor Relations im Bereich Events Präsentationen eingesehen und heruntergeladen werden.

Alle Daten sind vergleichbare Zahlen (bei konstantem Umfang und konstanter Währung).

Zahlen vor der Pandemie GJ 2019-20

1 Kontinentaleuropa Europa ohne das Vereinigte Königreich

2 Die Erholungsrate ist definiert als das Verhältnis zwischen dem Umsatz in den Geschäften im Jahr 2022 und dem Umsatz in den Geschäften im Jahr 2019, bei konstantem Umfang und konstanter Währung.

3 GCC-Einkäufer: Einkäufer aus Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Oman

4 Regionale Einkäufer: Einkäufer, die ihr Ziel auf dem Landweg oder in weniger als 2 Stunden Flugzeit erreichen können. Beispiel: Schweizer, Briten, Ukrainer usw.

5 ForwardKeys-eigene Daten 2022

6 Der Nachholbedarf entspricht dem Anstieg der Ausgaben pro Käufer im Jahr 2022 gegenüber 2019

