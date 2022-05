DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.708,39 +1,40% -13,73% Stoxx50 3.612,13 +1,33% -5,40% DAX 14.175,40 +1,38% -10,76% FTSE 7.513,44 +1,67% +0,07% CAC 6.358,74 +1,17% -11,10% DJIA 31.906,97 +2,06% -12,19% S&P-500 3.968,39 +1,72% -16,74% Nasdaq-Comp. 11.505,04 +1,32% -26,46% Nasdaq-100 11.996,71 +1,36% -26,49% Nikkei-225 27.001,52 +0,98% -6,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 153 -95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,69 110,28 +0,4% 0,41 +52,1% Brent/ICE 113,17 112,55 +0,6% 0,62 +49,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,85 1.846,60 +0,3% +5,25 +1,2% Silber (Spot) 21,79 21,71 +0,3% +0,08 -6,6% Platin (Spot) 959,60 953,16 +0,7% +6,44 -1,1% Kupfer-Future 4,34 4,27 +1,5% +0,07 -2,5%

Das Gold (+0,2%) legt im Spannungsfeld höherer Anleiherenditen und eines schwächeren Dollar leicht zu.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Nach der längsten Verlustserie seit 1932 mit acht Wochen in Folge, in denen der Dow-Jones-Index jeweils ein Minus aufwies, schöpfen die Akteure an der Wall Street zum Wochenstart neuen Mut und treiben mit Käufen die Indizes kräftig nach oben. Einige Händler sehen die verbesserte Stimmung auch im Zusammenhang mit Aussagen von US-Präsident Joe Biden, der offenbar die von seinem Vorgänger Donald Trump verhängten Strafzölle gegen China auf den Prüfstand stellen will. Etwas Rückenwind kommt von der Währungsseite, wo der Euro deutlich zum Dollar zulegt. Am Aktienmarkt ist das angebliche Interesse des US-Chipherstellers Broadcom am Softwareherstellers VMware das Tagesthema. Kreisen zufolge soll man sich in fortgeschrittene Verhandlungen befinden. VMware, erst vor gut sechs Monaten aus Dell (+2,1%) ausgegliedert, hat einen Marktwert von 40 Milliarden Dollar. Broadcom kommt auf etwa 222 Milliarden. Broadcom verlieren 2,6 Prozent, VMware machen einen Satz um gut 21 Prozent nach oben. Mit 3,6 Prozent legt die Apple-Aktie klar stärker zu als der Dow. Kreisen zufolge hat Apple einige seiner Vertragshersteller informiert, dass man die Produktion außerhalb Chinas steigern wolle. Take-Two Interactive Software gewinnen 4,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der rund 11 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Zynga mitgeteilt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - US-Präsident Joe Biden erwägt, die von der Trump-Regierung gegen China verhängten Strafzölle zurückzunehmen. Grundsätzlich stützend für die Stimmung waren zahlreiche Übernahmen auf Unternehmensebene. Als Branche standen Windanlagenhersteller im Fokus. Hier hat Siemens Energy das erwartete Übernahmeangebot für Siemens Gamesa für 18,05 Euro je Aktie vorgelegt. Sie sprangen an der Madrider Börse um 6,2 Prozent auf 17,79 Euro. Für Siemens Energy ging es um 0,7 Prozent nach unten. Nordex gewannen 3,5 Prozent und SMA Solar 3,1 Prozent - der Labor-Sieg in Australien stützte ebenfalls: Das Land will zur "Supermacht" für erneuerbare Energien werden. Manz gewannen mit dem Einstieg von Daimler Truck 20,5 Prozent. Gut im Markt lagen deutsche Bankaktien nach positiven Analystenstimmen und Sektorvorgaben: Deutsche Bank gewannen 7 Prozent und Commerzbank 6,6 Prozent. Für den Sektor ging es 2,3 Prozent nach oben. Eine Kursexplosion von 40,1 Prozent auf 21,90 Euro gab es bei Deutsche Euroshop. Die Investoren Oaktree und Cura, das Family Office der Versandhaus-Familie Otto, wollen die Mehrheit am Shoppingcenter-Investor für knapp 700 Millionen Euro übernehmen. Kingfisher starteten mit Aufschlägen von 2,2 Prozent in die neue Woche. Für die gute Laune bei den Anlegern sorgten nicht nur solide Erstquartalszahlen, sondern vor allem die Ankündigung eines 300 Millionen Pfund schweren Aktienrückkaufprogramms.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0671 +1,0% 1,0598 1,0682 -6,2% EUR/JPY 136,36 +0,9% 135,47 136,45 +4,2% EUR/CHF 1,0311 +0,2% 1,0298 1,0319 -0,6% EUR/GBP 0,8487 +0,4% 0,8440 0,8495 +1,0% USD/JPY 127,80 -0,1% 127,51 127,74 +11,0% GBP/USD 1,2574 +0,7% 1,2547 1,2575 -7,1% USD/CNH (Offshore) 6,6597 -0,5% 6,6646 6,6564 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.382,63 +1,3% 30.172,40 30.374,87 -34,3%

Der Euro legt deutlich zum Dollar zu. Die allgemein gestiegene Risikobereitschaft, vor allem aber Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, treiben den Euro nach oben. Sie erwartet bis September zwei EZB-Zinserhöhungen. Der Euro klettert um knapp 1 Prozent auf über 1,0660 Dollar, fast gleich stark sackt der Dollar-Index ab.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während in Tokio ermutigende Quartalsausweise japanischer Unternehmen als Stimmungsaufheller wirkten, lastete auf den chinesischen Börsen die Befürchtung, dass die hohe Inflation und steigende Zinsen die Aussichten für die Weltwirtschaft eintrüben werden. In Schanghai machte der Composite-Index anfängliche Verluste wett und schloss kaum verändert. Ein neuerlicher Ausverkauf bei Technologiewerten drückte in Hongkong den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,3 Prozent ins Minus. Händler verwiesen auf die gestiegene Zahl an Covid-19-Erkrankungen in der chinesischen Hauptstadt Peking und Befürchtungen, dass dort nun strengere Lockdowns angeordnet werden könnten. An der Börse in Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Aktien des Versicherungssektors. So verbesserten sich Tokio Marine Holdings um 7,6 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick gegeben und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Für Sompo ging es um 7,9 Prozent aufwärts. Der Versicherer hatte den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 58 Prozent gesteigert und ebenfalls einen Aktienrückkauf angekündigt. Der Aktienmarkt in Sydney tendierte nach der Parlamentswahl vom Wochenende, aus der die sozialdemokratische Labor-Partei als Sieger hervorgegangen ist, kaum verändert. Kursverlusten im Bankensektor standen Gewinne im Rohstoffsegment gegenüber.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

S&P setzt Commerzbank-Rating BBB+ auf stabil von negativ

Die Ratingagentur S&P beurteilt die Chancen der Commerzbank deutlich besser und hat deshalb den Ausblick für ihr BBB+-Langefristemittentenrating von negativ auf stabil erhöht. Das Risiko, dass die mehrjährige Transformation der Commerzbank scheitern könnte, habe sich deutlich reduziert.

Leoni verkauft Kabelsparte für 560 Millionen Euro nach Asien

Leoni verkauft das Kabelgeschäft mit der Automobilbranche nach Asien. Die Stark Corporation Public Company Limited, ein Draht- und Kabelanbieter mit Hauptsitz in Bangkok, übernimmt die Business Group Automotive Cable Solutions mit einem Unternehmenswert von 560 Millionen Euro. Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug unter anderem von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liege bei deutlich über 400 Millionen Euro und werde sich entsprechend positiv auf den berichteten Free Cashflow auswirken.

Borussia Dortmund: Edin Terzic wird neuer Cheftrainer

Nach der Trennung von Cheftrainer Marco Rose hat Borussia Dortmund (BVB) einen Nachfolger aus den eigenen Reihen ernannt. Edin Terzic, im vergangenen Jahr als BVB-Interimscoach Pokalsieger und zuletzt Technischer Direktor, wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren.

Lotto24 darf in Deutschland bis Mitte 2029 Lotterien vermitteln

Lotto24 darf Lotterieprodukte in Deutschland weitere sieben Jahre lang bundesweit vermitteln. Die Tochtergesellschaft des börsennotierten Glücksspielunternehmens Zeal Networks bekam eine bis Ende Juni 2029 gültige Genehmigung vom niedersächsischen Innenministerium als zuständiger Glücksspielaufsicht.

Französische Modekette Pimkie steht zum Verkauf

Die französische Modemarke Pimkie steht zum Verkauf. Die Inhaberfamilie Mulliez suche nach einem Investor, der das angeschlagene Unternehmen retten könne. Das Unternehmen hat in Frankreich mehr als 300 Filialen und etwa 1500 Beschäftigte. Im Jahr 2020 lag der Umsatz bei etwa 200 Millionen Euro.

Airbus bekommt Helikopter-Servicevertrag für über 1,5 Mrd USD

Die US-Streitkräfte nehmen bei Ersatzteilen, Material und technischer Unterstützung für die Flotte ihrer Lakota-Hubschrauber für weitere bis zu fünf Jahre den Airbus-Konzern in Anspruch. Die Vertragsverlängerung hat laut Luftfahrtkonzern einen Wert von potenziell mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.

Hyundai erhöht US-Investitionen auf 10 Milliarden Dollar

Hyundai Motor will seine Investitionen in den USA bis 2025 auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar hochschrauben um so schneller den Übergang zur Elektromobilität zu schaffen. Vergangene Woche hatte der koreanische Autohersteller Pläne veröffentlicht, mit einer Investition von 5,54 Milliarden Dollar im US-Bundesstaat Georgia ein erstes Produktionswerk in den USA zu errichten, das spezielle auf Elektrofahrzeuge und Batterien ausgelegt ist.

