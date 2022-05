Das Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot und ASM Global, der weltweit größte Veranstalter von Live-Unterhaltungserlebnissen, haben Melanie Biringer-Figueroa mit der Nachricht überrascht, dass sie die zehnmillionste Besucherin des "Choli" ist, als sie am Samstag den Veranstaltungsort betrat, um das Tommy-Torres-Konzert "El Playlist de Anoche Live" zu erleben.

ASM Global's Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot's Jorge L. Pérez, CVE, regional manager of ASM Global, (center) and Mariela Vallines, executive director of the Puerto Rico Convention District Authority, (left) celebrate with fan Melanie Biringer-Figueroa (right) with news of Biringer-Figueroa being the revered venue's 10,000 000th visitor this weekend. (Photo courtesy ASM Global).