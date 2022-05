Der Netzbetreiber Mitnetz Strom erprobt den Lademodus derzeit in einem Feldtest mit Endkunden. Kiwigrid bietet zudem einen Modus, der auf maximalen Eigenverbrauch von Strom aus eigener Photovoltaik-Anlage zielt.Steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Elektroautos bieten viel Potenzial, um Lastspitzen in den Netzen zu vermeiden. Das netzdienliche Laden kann den Ausbaubedarf verringern und so Kosten sparen. Das Dresdener IoT-Unternehmen Kiwigrid unterstützt das nun durch eine neue Funktion seiner Software für das Lademanagement. Anwendern ist es damit möglich, ihr Elektroauto gezielt dann laden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...