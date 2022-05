München (ots) -Neun-Euro-Ticket, Energiepauschale, Tankrabatt: Das Entlastungspaket der Bundesregierung verspricht viele Erleichterungen. Welche finanzielle Entlastung bringen die Maßnahmen? Wie gerecht sind sie? Im Studio der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).Erbitterte Kämpfe in der Ost-Ukraine, doch eine Feuerpause ist nicht in Sicht. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Darüber diskutieren die Sicherheitsexpertin Claudia Major und der CNN-Journalist Frederik Pleitgen.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Schauspieler Hannes Jaenicke, die stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland Kristina Dunz und der Politikchef von RTL und n-tv Nikolaus Blome.Die Gäste:Hubertus Heil, SPD (Bundesminister für Arbeit und Soziales)Hannes Jaenicke (Schauspieler)Claudia Major (Sicherheitsexpertin der "Stiftung Wissenschaft und Politik")Frederik Pleitgen (Journalist "CNN")Kristina Dunz (Journalistin "Redaktionsnetzwerk Deutschland")Nikolaus Blome (Journalist "RTL/n-tv")"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5230666