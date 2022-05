Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 testet die 14.000-Punkte-Marke Daimler Truck will sich mit 10% an Manz beteiligen Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag nach einem schwachen asiatischen Handel im Minus. Den wichtigsten europäischen Indizes gelang es jedoch, sich von den Tagestiefstständen zu erholen und einen Teil der Verluste zu verringern. Der niederländische AEX (NED25) und der französische CAC40 (FRA40) gehören mit einem Minus von 1,3% bzw. 1,2% zu den größten Nachzüglern. Der britische FTSE 100 (UK100) ist am widerstandsfähigsten und verliert nur 0,3%. Die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes ...

