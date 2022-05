Vancouver, British Columbia - 24. Mai 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die Ernennungen in den Board of Directors (der "Board") der U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") bekannt zu geben, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, die gegründet wurde, um das Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska, USA, auf eigenständiger Basis voranzutreiben (siehe Pressemitteilung vom 28. Februar 2022).

Das Board der U.S. GoldMining wird sich zunächst aus sechs Personen zusammensetzen, die alle über große Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen. Das Board der U.S. GoldMining besteht aus:

- Zwei Mitglieder des derzeitigen Managementteams und des Board of Directors von GoldMining:

Alastair Still, ein erfahrener Bergbauexperte mit über 25 Jahren Erfahrung und der CEO von GoldMining. Herr Still wird als Chairman der U.S. GoldMining Inc. fungieren.

Garnet Dawson, ein professioneller Geologe mit 40 Jahren weltweiter Erfahrung. Herr Dawson ist vor Kurzem als CEO von GoldMining in den Ruhestand getreten und bleibt ein aktiver Director der GoldMining.

- Vier unabhängige Directors:

Aleksandra Bukacheva, eine Kapitalmarkt- und Finanzfachfrau mit Schwerpunkt auf der Metall- und Bergbauindustrie. Aleksandra Bukacheva verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz als ehemalige hochrangige Equity-Research-Analystin für BMO Capital Markets und war sieben Jahre lang im Investment-Research tätig (2010-2016), wo sie mehr als 50 Bergbauunternehmen betreute. Im Laufe ihrer Karriere war sie außerdem in leitenden Positionen und als Direktorin für mehrere private und öffentliche Rohstoffunternehmen tätig.

Laura (Laurie) Schmidt, die ihren Hauptwohnsitz in Alaska hat, ist eine globale Führungskraft mit über 30 Jahren Erfahrung in der Rohstoffindustrie. Frau Schmidt hatte zahlreiche leitende Positionen bei Shell inne, unter anderem als Vizepräsidentin von Alaska.

Dr. Ross Sherlock, ein professioneller Geologe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, unter anderem in leitenden Positionen bei Kinross und Gold Fields. Dr. Sherlock ist derzeit Professor und Leiter des Mineral Exploration Research Centre an der Laurentian University in Sudbury, Ontario.

Lisa Wade, eine Umweltingenieurin mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie, u. a. als ehemalige Vizepräsidentin für Umwelt, Sanierung und Schließung bei Goldcorp. Frau Wade ist derzeit Direktorin von Gold Standard Ventures und Mitglied des Montana Tech Alumni Industrial Advisory Board.

Amir Adnani, Chairman der GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir ein so starkes und vielfältiges Board of Directors an der Spitze unseres jüngsten Unternehmens, U.S. GoldMining Inc., haben. Das Board of Directors der U.S. GoldMining bringt ein immenses Wissen und Erfahrung in ihren jeweiligen Disziplinen mit und verfügt über die entscheidenden technischen, sozialen, betrieblichen und Kapitalmarkterfahrungen, die erforderlich sind, um das Wachstum unseres Whistler-Projekts erfolgreich zu steuern und Werte für alle Stakeholder zu schaffen."

Alastair Still, Chairman der U.S. GoldMining und CEO der GoldMining, kommentierte: "Mit diesen Ernennungen in das Board und den kürzlich erfolgten wichtigen Ergänzungen des Managementteams arbeitet U.S. GoldMining darauf hin, ein eigenständiges Unternehmen zu werden, und zwar durch einen möglichen Börsengang. Das Team der U.S. GoldMining freut sich darauf, seine Strategie zur Erschließung von Werten aus dem Projekt Whistler, einem ausgedehnten 170 Quadratkilometer großen Landpaket mit angedeuteten Ressourcen von 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent und vermuteten Ressourcen von 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent, voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Updates zu den Fortschritten von U.S. GoldMining bereitzustellen."

Die Profile der Mitglieder des U.S. GoldMinings Board of Directors:

Alastair Still, P.Geo., Chairman

Alastair Still ist ein erfahrener Bergbauexperte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, unter anderem bei großen Goldminenunternehmen wie Newmont Corporation, Goldcorp Inc., Placer Dome Inc. und Kinross Gold Corporation, und ist derzeit Chief Executive Officer von GoldMining Inc. und Director of Technical Services für Gold Royalty Corp. Er war in Kanada und international in einer Vielzahl von Führungspositionen in Bergbaubetrieben und in der Projektentwicklung tätig, unter anderem als Projektleiter, der den Erwerb, die Genehmigung und den Bau der Goldmine Cerro Negro in Argentinien leitete, die in ihrem ersten vollen Produktionsjahr über eine halbe Million Unzen Gold produzierte. Herr Still verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung, nachdem er zuvor als Director, Corporate Development bei Newmont Corporation (früher Goldcorp) und zuletzt als Executive Vice President, Chief Development Officer bei GoldMining tätig war. Herr Still erwarb einen Bachelor of Science (First Class, Honours) von der University of New Brunswick und einen Master of Science (Strukturgeologie) von der Queen's University. Herr Still ist im technischen Beratungsausschuss der Geoscience BC tätig und ist Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists British Columbia und Professional Geoscientists Ontario.

Aleksandra Bukacheva, C.F.A.

Aleksandra Bukacheva ist eine Kapitalmarkt- und Finanzfachfrau mit Schwerpunkt auf der Metall- und Bergbauindustrie. Aleksandra Bukacheva ist derzeit Mitglied des Board of Directors der Montage Gold Corp. und Probe Metals Inc. und war vor der Übernahme durch Evolution Mining Limited im Jahr 2021 eine unabhängige Direktorin bei Battle North Gold Corporation. Frau Bukacheva war von September 2018 bis November 2020 Executive Vice President, Corporate Development der Element 29 Resources Inc. einem Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Kupferressourcen in Peru konzentriert. Sie war außerdem Direktorin der Gippsland Prospecting Pty. Ltd., einem privaten australischen Unternehmen, das im Oktober 2020 an Battery Minerals Limited verkauft wurde. Frau Bukacheva bringt eine Fülle von Kapitalmarkt- und Finanzerfahrungen mit. Frau Bukacheva war zuvor eine hochrangige Equity-Research-Analystin bei BMO Capital Markets und verbrachte sieben Jahre im Investment-Research (2010-2016) mit der Betreuung von mehr als 40 Bergbauunternehmen. Frau Bukacheva erwarb ihren Master of Science an der London School of Economics and Political Science im Jahr 2005. Darüber hinaus erwarb sie 2016 ein Zertifikat in Bergbaustudien an der University of British Columbia und besitzt den Titel eines Chartered Financial Analyst (Geprüfte Finanzanalystin).

Garnet Dawson, P.Geo.

Garnet Dawson ist Geologe und verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Explorations- und Bergbaubranche, die er bei großen und kleinen Bergbauunternehmen in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und China gesammelt hat. Er war in leitenden Positionen bei mehreren kanadischen Bergbauunternehmen tätig, unter anderem als Chief Executive Officer der GoldMining, Vice President, Exploration der Brazilian Gold Corporation und Vice President, Exploration der EuroZinc Mining Corporation. Er leitete Teams, die bedeutende Ressourcen und Reserven in den Kupfer- und Zinkminen Neves Corvo und Aljustrel in Portugal (Lundin/EuroZinc), auf dem Projekt São Jorge (Brazilian Gold) und in jüngster Zeit durch den Erwerb von Goldprojekten im Ressourcenstadium der GoldMining hinzugefügt haben. Bevor er zu EuroZinc kam, war er als internationaler Berater tätig und hatte eine Reihe von Positionen bei Battle Mountain Canada Inc., British Columbia Geological Survey und Esso Minerals Canada Ltd. inne. Gegenwärtig ist er ein Direktor bei GoldMining und Freegold Ventures Limited, das aktiv auf dem Projekt Golden Summit in Alaska exploriert. Herr Dawson ist als professioneller Geologe bei Engineers & Geoscientists British Columbia registriert und besitzt einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Manitoba sowie einen Master of Science in Wirtschaftsgeologie von der University of British Columbia.

Laura (Laurie) Schmidt P.E.

Frau Schmidt ist eine globale Führungskraft mit über 30 Jahren weltweiter Erfahrung in der Öl-/Gas-/neue Energiebranche bei Shell. Derzeit arbeitet sie im Bereich der Versorgungskette in Shells vorgelagerten Geschäftsbereich. Frau Schmidt hatte zahlreiche leitende Positionen inne, darunter V.P. Shell Alaska, V.P. Safety & Environment für Shells Integrated Gas & New Energies Directorate, Leiterin der Rechnungsprüfung für Shells Upstream und Projects & Technology Directorates, sowie Positionen im Bereich Technik und Geschäftsbetriebe. Frau Schmidt hat einen Bachelor of Science (mit Auszeichnung) in Maschinenbau von der Virginia Tech, einen Master of Science in Umwelttechnik und einen Doktor der Rechtswissenschaften (magna cum laude) von der University of Houston. Sie ist zugelassene Berufsingenieurin, zugelassene US-Patentanwältin und zugelassene Anwältin in Colorado und Texas. Sie ist Mitglied des Chartered Institute of Procurement and Supply. Nach der Teilnahme am International Directors Program von INSEAD erwarb sie ein Zertifikat in Corporate Governance. Außerdem ist sie Absolventin des Stanford's Directors College und des Harvard Business School's Women on Boards Program. Sie hat in zahlreichen Ländern gelebt und gearbeitet und hat seit 2015 ihren Hauptwohnsitz in Alaska.

Ross Sherlock, P.Geo.

Dr. Sherlock ist ein professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie und der akademischen Forschung. Er war in leitenden Positionen bei großen Bergbauunternehmen tätig, u. a. als Vice President, Geoscience bei Kinross Gold Corp., als Explorationsmanager, Nordamerika bei Gold Fields Ltd. und als Projektmanager & leitender Gerologe bei Miramar Mining Corporation/Newmont Mining Corporation. Davor war er Forschungsgeowissenschaftler bei der Geological Survey of Canada und leitender Geologe bei SRK Consulting Engineers. Bei Kinross Gold Corp., Gold Fields und Miramar Mining Corporation hat er Teams geleitet, die für eine Reihe von Neuentdeckungen und bedeutende Reserven- und Ressourcenerweiterungen verantwortlich waren. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Greenfield- und Brownfield-Exploration, einschließlich der Mine Fort Knox in Alaska. Dr. Sherlock hatte ein Postdoktorandenstipendium an der Mineral Deposits Research Unit der University of British Columbia, promovierte an der University of Waterloo, erwarb einen M.Sc. an der Lakehead University und einen B.Sc. (mit Auszeichnung) an der McMaster University, Kanada. Er ist Mitglied der Berufsverbände Professional Engineers and Geoscientists British Columbia und Professional Geoscientists Ontario.

Lisa Wade

Lisa Wade ist Umweltingenieurin mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Lisa Wade war in verschiedenen Bergbauunternehmen in den Bereichen Umwelttechnik, Beziehungen zu den Gemeinden, Genehmigungsverfahren sowie als Managerin und Führungskraft tätig. Von 2005 bis 2019 bekleidete Frau Wade zunehmend leitende Positionen bei Goldcorp Inc. in Mittelamerika und anschließend als Vizepräsidentin für Umwelt, Rekultivierung und Schließung. Zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Karriere war Frau Wade bei Newmont für Umwelt- und Sozialangelegenheiten im nördlichen Nevada, Kalifornien und in der Yanacocha-Mine in Peru zuständig. Frau Wade besitzt sowohl einen Bachelor of Science als auch einen Master of Science in Umwelttechnik von der Montana Tech in Butte, Montana. In Anerkennung ihrer beruflichen Leistungen erhielt Frau Wade 2014 den Alumni Recognition Award der Montana Tech.

Über GoldMining Inc. und U.S. GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).

U.S. GoldMining ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GoldMining Inc. und wurde im Februar 2022 gegründet, um sich auf das Projekt Whistler zu konzentrieren, ein Gold-Kupfer-Explorationsprojekt, das aus mindestens drei bekannten Lagerstätten besteht, die sich im Bergbaurevier Yentna in Alaska, etwa 150 km nordwestlich von Anchorage, befinden. Whistler enthält angedeutete Mineralressourcen von 1,94 Millionen Unzen Gold, 8,33 Millionen Unzen Silber und 422,0 Millionen Pfund Kupfer (118,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,51 g/t Gold, 2,19 g/t Silber und 0,16 % Kupfer) sowie vermutete Mineralressourcen von 4,67 Millionen Unzen Gold, 16,06 Millionen Unzen Silber und 711,4 Millionen Pfund Kupfer (317,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold, 1,58 g/t Silber und 0,10 % Kupfer) (siehe technischer Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project" vom 11. Juni 2021).

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Alastair Still, CEO

Tel.: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und Erwartungen von GoldMining in Bezug auf seine Strategie bezüglich U.S. GoldMining, sein Streben nach einem Börsengang und die Weiterentwicklung des Projekts Whistler widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich jeglicher Volatilität der Kapitalmärkte und des Rohstoffsektors im Allgemeinen; Verzögerungen bei Plänen, die durch Einschränkungen und andere zukünftige Auswirkungen von COVID-19 verursacht werden, oder jegliche andere Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne einzuhalten; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Entwicklung von Mineralliegenschaften verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltregulierung, Sozial-, Genehmigungs- und Lizenzangelegenheiten sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Preise der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65926Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65926&tr=1



