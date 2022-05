Die Behörde prüft, ob die Stromversorger Preiserhöhungen vorgenommen haben, ohne die gesetzlichen Ankündigungsfristen einzuhalten. Sie reagiert damit auf Beschwerden von Verbrauchern.Die Stromversorger Voxenergie GmbH und Primastrom GmbH haben am 28. Dezember 2021 in Schreiben an ihre Kunden eine Erhöhung der vereinbarten Preise angekündigt - mit Wirksamkeit bereits zum 1. Januar 2022. Die Bundesnetzagentur hat daher Aufsichtsverfahren gegen die beiden Unternehmen eingeleitet. Zuvor hatten sich Verbraucher bei der Behörde sowie bei den Verbraucherzentralen über diese Praxis beschwert. Gesetzlich ...

