Eine globale Studie von BearingPoint zeigt: Unternehmen, in denen sich der CEO gleichzeitig als Chief Environmental Officer positioniert, sind die nachhaltigsten Einkäufer.Zürich - Eine globale Studie von BearingPoint zeigt: Unternehmen, in denen sich der CEO gleichzeitig als Chief Environmental Officer positioniert, sind die nachhaltigsten Einkäufer. Schweizer Unternehmen haben in europäischen Vergleich Nachholbedarf, obwohl sie über die besseren Grundlagen verfügen. Wichtige Erkenntnisse im Überblick: In der Schweiz berechnen nur knapp die Hälfte der befragten...

Den vollständigen Artikel lesen ...