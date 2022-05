Der Onshore-Windpark Blakliden Fäbodberget in Nordschweden ist Vattenfalls bisher größtes Onshore-Windkraftwerk mit 84 Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von 353 Megawatt. Der Bau von Blakliden Fäbodberget in den nordschwedischen Gemeinden Lycksele und Åsele begann 2018 und der Windpark ist jetzt in vollem Betrieb. Das Windkraftwerk befindet sich im Besitz von Vattenfall gemeinsam mit Vestas und AIP Management. Blakliden Fäbodberget hat eine installierte Leistung von 353 MW. Der ...

