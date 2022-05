München (ots) -Mit der C8W Pro 2K verschafft EZVIZ Hausbesitzern ein sicheres Gefühl. Dank geräteinterner Künstlicher Intelligenz (KI) gepaart mit gestochen scharfer 2K-Qualität entgeht dem künstlichen Auge auch nicht das kleinste Detail.Damit das sichere Gefühl auch die bevorstehende Urlaubssaison überdauert, hat EZVIZ, der weltweit führende Anbieter von Smart Home-Technologien, die C8W Pro 2K entwickelt. Die mit KI-Technologie ausgestattete Kamera ist speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert worden. Das Kamera-Auge bietet einen 360-Grad-Rundum-Blick. Dieses sieht und überwacht das Grundstück in 2K-Qualität - bei Tag und Nacht und in Farbe. So können sich Eigentumsbesitzer und Mieter in ihren eigenen vier Wänden, dem ganz persönlichen Schutzort, sicher wissen. Denn häufig reicht ein einziger Besuch eines ungebetenen Gastes aus, um dieses Gefühl auf lange Sicht zu erschüttern. Weil viele Büroarbeiter in der Pandemiezeit vielfach vom heimischen Rechner aus tätig waren, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahr 2021 zwar gesunken. Wenn sich unser Alltagsleben allerdings wieder normalisiert, wird die Zahl der Einbruchsdelikte voraussichtlich in den Normalbereich zurückkehren und damit ansteigen. Die EZVIZ C8W Pro 2K sorgt aufgrund von smarten Funktionen wie einer "Aktiven Verteidigung" für die notwenige Sicherheit, selbst bei längerer Abwesenheit der Bewohner.Kinderleichte Bedienung per AppDie C8W Pro 2K lässt sich - wie von EZVIZ gewohnt - intuitiv per mitgelieferter, kostenloser App einrichten und steuern. Egal an welchem Ort, der modernen Outdoor-Kamera entgeht nichts und informiert per App, was gerade auf dem Grundstück, vor der Haustür oder auf dem Innenhof passiert.Keine Sorge: Dank der von EZVIZ integrierten KI-Technologie meldet sich das künstliche Auge wirklich nur, wenn es nötig ist. Dafür sorgt ein mitlernender Algorithmus. Dieser unterscheidet, ob es sich bei einem Objekt um herabfallendes Laub oder Insekten handelt, die vor der Linse herumschwirren, oder ein fremdes Fahrzeug, welches gerade auf dem Grundstück parkt.Per App können bis zu zwölf verschiedene Blickwinkel vordefiniert werden. Das hat folgenden Vorteil: Da die C8W Pro 2K die Bewegungen von Personen und anderen beweglichen Objekten verfolgt, beispielsweise von Fahrzeugen, reicht ein Klick und die Kamera springt auf eine der voreingestellten Positionen zurück.Eine Kamera, die auch bei Dunkelheit bunt siehtDank der modernen Linsentechnologie der C8W Pro 2K müssen nicht alle Katzen nachts grau bleiben. Mit Hilfe von zwei integrierten Strahlern liefert die optische Linse auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder in der Nacht ein helles, kontrastreiches und farbiges Bild.Der User kann per App einstellen, ob die Kamera nachts in Farbe oder Schwarzweiß wachsam sein soll. Wer sich nicht entscheiden kann, der wählt einfach die intelligente Nachtsicht aus. In diesem Falle bestimmt die C8W Pro 2K, ob der Wechsel auf Farbe notwendig ist, beispielsweise wenn das künstliche Auge einen Menschen erkennt, der sich dem Blickfeld der Kamera nähert.Aktiver Schutz möglichNeben den üblichen Vorkehrungen gegen Einbrüche beschützt die Sicherheitskamera C8W Pro 2K von EZVIZ das eigene Heim mit Hilfe moderner KI-Technologie. Ihr entgeht nicht das kleinste Detail. Allerdings erfasst auch die intelligenteste Kamera nicht, ob ein Mensch ein Grundstück in bester oder böser Absicht betritt. Der automatisch gesendete Video-Alarm per App hilft aber, eine Situation in dem Moment zu beurteilen, indem sie passiert.Sollte diese auf den Besuch eines ungebetenen Gastes hindeuten, lässt sich per Klick in der App ein Schutz aktivieren. Die Funktion 'Aktive Verteidigung' löst an der Kamera ein lautes und weit hörbares Tonsignal aus. Gleichzeitig leuchtet der integrierte Schweinwerfer zweimal hell auf. Sirene und Stroboskop-Leuchten reichen in der Regel aus, um den unerwünschten Besucher in die Flucht zu schlagen.In der Regel zeigen die per App gesendeten Bewegungsvideos harmlose Besucher. Sollte doch der Notfall eintreten und das Tonsignal allein nicht ausreichen, folgt dem Warnschuss per 'Aktiver Verteidigung' ein Anruf bei der örtlichen Polizei. So bleiben die eigenen vier Wände, dieser besondere Schutzort, unversehrt.Preise und VerfügbarkeitDie EZVIZ C8W Pro 2K ist ab sofort im Fachhandel, z.B. bei Otto (https://www.otto.de/p/ezviz-c8w-pro-2k-wlanschwenk-und-neigbare-ueberwachungskamera-aussenbereich-innenbereich-erkennung-von-menschen-und-fahrzeugen-automatische-verfolgung-nachtsicht-in-farbe-zwei-wege-audio-aktive-verteidigung-mit-sirene-und-stroboskoplicht-h-265-wetterfest-CS0I3K0DQ/variationId=S0U3A08ATMWF), Expert (https://www.expert.de/shop/unsere-produkte/haushalt-kuche/smart-home/uberwachungskameras/17742014868-c8w-pro-2k-aussenkamera.html) und Media Markt (https://www.mediamarkt.de/de/product/_ezviz-c8w-pro-uberwachungskamera-2789326.html) erhältlich. Die UVP der Kamera beträgt 129,99 Euro (inkl. MwSt.).Hochauflösende Bilder finden Sie hier (https://we.tl/t-gwk0qEI2lR).Über EZVIZSeit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, "easy Vision" in jedes Zuhause zu bringen. Über EZVIZSeit 2013 widmet sich EZVIZ der Aufgabe, "easy Vision" in jedes Zuhause zu bringen. Das Unternehmen strebt danach, einfache, aber leistungsstarke Smart-Home-Geräte und Vorrichtungen zu bauen, die jeder Familie visuellen Schutz und spürbare Freude bieten. Als globaler Marktführer im Bereich Smart Home Security ermöglicht EZVIZ die Zukunft des intelligenten, vernetzten Wohnens durch unermüdliche technische Innovationen, zuverlässige Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Cloud-Services. EZVIZ ist in mehr als 130 Ländern vertreten und mittlerweile setzen Millionen von Nutzern und Familien auf die Produkte des Unternehmens. https://www.ezvizlife.com/de (https://m.ezvizlife.com/de)