Goldman Sachs ist bei Daimler Truck weiter bullish. Gestern war bekanntgeworden, dass Daimler Truck sich am High-Tech-Maschinenbauer Manz beteiligt. Gemeinsam wollen sie Batterien für Elektro-Lkw und -Busse entwickeln.

Daimler Truck beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung mit rund zehn Prozent am deutschen High-Tech-Maschinenbauer Manz. Ergänzend haben beide Unternehmen einen Kooperationsvertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Ziel ist eine Zusammenarbeit im Bereich der Batterietechnologie für Elektro-Lkw und -Busse.

Vorstandsmitglied Andreas Gorbach von Daimler Truck erklärte am Montag: "Die Partnerschaft zwischen Daimler Truck und Manz bildet einen wesentlichen Grundstein unserer Batteriestrategie. Wir haben den Anspruch, Innovationsführer in der Nutzfahrzeugindustrie zu sein. Dafür ist es elementar, über Batteriezellen zu verfügen, die den äußerst speziellen Anforderungen in Lastkraftwagen und Bussen gerecht werden."

Die Manz-Aktie gewann daraufhin gestern zeitweise mehr als 20 Prozent hinzu - die Papiere von Daimler Truck legten kurzzeitig um rund 1,5 Prozent zu.

Daimler Truck will Innovationsführer bei vollelektrischen Sattelschleppern und Bussen sein. Dafür soll Manz eine Pilotlinie zur Batterieproduktion sowie zur Montage von Batteriepacks für Daimler Truck im Mannheimer Werk bauen. Hier sollen zukünftig auch eigene Lithium-Ionen Batteriezellen entwickelt werden. Das Batterie-Kompetenzzentrum 'InnoLab Battery' lege damit "den Grundstein für die zukünftige Kompetenz eigener Batterietechnologie innerhalb Daimler Truck", erklärte der weltgrößte Lkw-Hersteller.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck heute nach einer Informationsveranstaltung mit dessen Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Folgende Banken empfehlen außerdem den Kauf der Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Jefferies, RBC Capital Markets, DZ Bank, Barclays, Morgan Stanley, Berenberg Bank und Kepler Cheuvreux. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,22 Euro.

