Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Egal ob im Supermarkt oder an der Tankstelle. Verbraucher haben zuletzt tiefer in die Tasche greifen müssen. Aber warum wird alles teurer und wie kann das eigene Geld geschützt werden? Darüber spricht Thomas Gebert im Interview mit Henrik Woltemate. Er verrät, was hinter den Preisanstiegen steckt und wie sich diese wieder normalisieren. Dafür beleuchtet Gebert die Maßnahmen der EZB. Seine These: Eine Leitzinsanhebung würde die Inflation nur noch weiter anheizen. Der Experte erklärt außerdem, wie das eigene Kapital vor der Entwertung bewahrt werden kann. Dafür zitiert Gebert aus seinem neuen Buch, dem Inflationsschutzratgeber. Darin skizziert er attraktive Investmentmöglichkeiten für Anleger, die ihr Erspartes schützen und vermehren wollen. Das Buch finden Sie unter: https://www.boersenmedien.de/produkt/der-inflationsschutzratgeber-2643.html?utm_medium=social&utm_source=instagram&utm_campaign=inflationsschutzratgeber&utm_content=buch ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf