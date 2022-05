Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 22/22Donnerstag, 2. Juni 2022Bitte Ergänzung und Zeitkorrekturen beachten:22.10 Studio SchmittLate-Night-Show Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Lars KlingbeilDeutschland 2022(Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlung am Montag, 20.06.2022, 1.35 Uhr beachten.)---------------------------------------0.25 Agatha RaisinUnd die tote Witwe Teil 11.10 Agatha RaisinUnd die tote Witwe Teil 22.00 Agatha RaisinUnd die Tote am Strand Teil 12.50 Agatha RaisinUnd die Tote am Strand Teil 23.40 Agatha RaisinUnd das tödliche Kirchenfest Teil 14.30 Agatha RaisinUnd das tödliche Kirchenfest Teil 25.15 Agatha RaisinUnd die tote Rivalin Teil 15.55 Agatha Raisin-6.50 Und die tote Rivalin Teil 2 (Text und weitere Angaben s. 3.6.2022)Freitag, 03.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.50 Frag den LeschMythos oder Wahrheit: Manipuliert uns der Mond?(vom 9.6.2021)Deutschland 20177.05 neoriginalBLOCKBUSTAZ11. Kokain("Agatha Raisin: Und die tote Rivalin Teil 2" wurde auf Donnerstag, 02.06.2022, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5230896