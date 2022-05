Der Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) will seine komplette Fahrzeugflotte schrittweise bis 2035 auf fossilfreie Antriebsformen umstellen. Die ersten beiden Elektrobusse sind nun für die Linien 10 und 17 in Betrieb genommen worden. Die Umsetzung bis 2035 soll schrittweise erfolgen, da die Dieselfahrzeuge jeweils erst am Ende ihrer Lebensdauer durch elektrisch angetriebene Busse ersetzt werden. ...

