Frankfurt (ots) -Am 21.06.2022 werden zum 24. Mal Unternehmen, Institutionen und Hochschulen gefeiert, die das audit berufundfamilie und audit familiengerechte hochschule erfolgreich durchlaufen haben. Die Ehrung der rund 350 Organisationen erfolgt vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronapandemie als Zertifikats-Online-Event (10.00 - ca. 14.00 Uhr). Zu den Gratulant*innen werden zählen:- Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB, die die Schirmherrschaft über das audit trägt, und- Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück, der eine spannende Keynote halten wird.Der Festveranstaltung stellt die berufundfamilie Service GmbH einen Tag zuvor informative Web-Sessions voran. Der Jahreszeit entsprechend trägt dieser Veranstaltungsblock den Titel VereinbarkeitsSumm(er)it.Folgende drei Veranstaltungen erwarten die Besucher*innen im Rahmen des VereinbarkeitsSumm(er)it, 20.06.2022, 10.00 - ca. 14.00 Uhr:- fair betrachtet "Faire Arbeitsbedingungen - und was Beschäftigte darunter verstehen": Zwischenbericht zur Studie der iba - Internationale Berufsakademie in Zusammenarbeit mit der berufundfamilie- faireinbaren Faire Vereinbarkeitspraxis - Beispiele aus dem audit-Netzwerk- fair weil divers - mit einer Keynote von Dr. Lorenz Narku Laing, Gründer und Geschäftsführer der Vielfaltsprojekte GmbHZu beiden Veranstaltungstagen, die die berufundfamilie thematisch unter das Dach ihres Jahresmottos "miteinander vereinbaren - gesund, fair, zusammen" stellt, sind neben den zertifizierten Organisationen auch erstmals Interessierte außerhalb des berufundfamilie-Netzwerks eingeladen.Für Vertreter*innen von Arbeitgebern, die aktuell das Zertifikat zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule tragen, ist die Teilnahme an beiden Online-Veranstaltungsblöcken kostenfrei. Das Ticket für externe Interessierte kostet 39 EUR - egal, ob eine ein oder beide Veranstaltungstage besucht werden.Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.berufundfamilie-zoe.de/Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB trägt die Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.de