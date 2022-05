Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

ADS-TEC Energy erweitert sein Portfolio an batteriegepufferten Ultra-Schnellladesystemen in Europa mit dem ChargePost und bestätigt erste Lieferungen bereits 2022 auf Basis einer abgeschlossenen Rahmenvereinbarung

NÜRTINGEN, Deutschland - 24. Mai 2022 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferten Ultra-Fast-Chargern hat heute bestätigt, das Portfolio an batteriegepufferten Ultra-Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa zu erweitern. Trotz der allgemein bekannten weltweiten Lieferkettenproblematik und den aktuellen Herausforderungen an den Märkten wird die Einführung des Produkts "ChargePost" wie geplant im Laufe des Jahres erfolgen. In Ergänzung zum derzeit erhältlichen batteriegepufferten ChargeBox-System, das aus einem Batterie-Booster-Modul und zwei separaten Ladesäulen besteht, vereint der ChargePost die Batteriespeicherung, Ladeelektronik sowie die beiden Ladesäulen in einem einzigen "All-in-One"-System. Mit einem zusätzlich integrierten sehr großen Display können mit dem ChargePost zusätzliche Einnahmen durch Werbung ermöglicht werden. ADS-TEC Energy hat bereits einen Rahmenvertrag mit einem europäischen Unternehmen abgeschlossen, das die ersten 50 ChargePost-Systeme im Jahr 2022 erhalten wird. Die Rahmenvereinbarung beinhaltet Planzahlen des Kunden die in den kommenden Jahren voraussichtlich Tausende von ChargePost-Einheiten vorsehen. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz aller aktuellen Widrigkeiten, die es momentan an den Märkten gibt, an unserem Plan festhalten können und in 2022 mit der Lieferung von ChargePosts beginnen werden. Das ist eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams", sagte Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. "Mit unseren batteriegepufferten Ultra-Schnellladestationen kann fast überall das Aufladen innerhalb von Minuten angeboten werden, selbst in Netzen mit begrenzter Netzanschlussleistung." Die offizielle Markteinführung des ChargePost sowie die Verfügbarkeit für den Gesamtmarkt sind nach wie vor für Herbst 2022 in Europa vorgesehen. Die Markteinführung in den USA folgt im Jahr 2023.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ADS-TEC Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ADS-TEC Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.adstec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten, etwa wie die erwartete Einführung der ChargePost und deren Auslieferungsbeginn. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Lieferanten, einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Historie als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Zusätzliche Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Europa: Burkhard Leschke Brand Relations

Burkhard Leschke

b.leschke@blbr.de

+49 16093803331

