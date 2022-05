Bremen (ots) -Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Anspruch auf kostenlose Corona-Bürgertests auch über den 30. Juni hinaus verlängern. Das berichtet der Bremer "Weser-Kurier".Lauterbach, der zum Auftakt des Deutschen Ärztetages nach Bremen gekommen war, sagte auf Nachfrage, er plane eine Verlängerung des Anspruchs und werde sich dazu "mit den Ländern abstimmen". Die Testverordnung des Bundes, in der unter anderem der Anspruch auf die kostenlosen Bürgertests geregelt ist, läuft zum Ende des kommenden Monats aus.Die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) hatte zuletzt eine Verlängerung der kostenlosen Corona-Tests gefordert. Die nächste Gesundheitsministerkonferenz findet voraussichtlich am kommenden Montag statt, ein weiterer Termin soll für den 27. Juni angesetzt sein.Mit großem Interesse wird zudem ein Corona-Masterplan des Bundesgesundheitsministers für den Herbst erwartet. Experten gehen von einer erneuten Infektionswelle aus. Lauterbach sagte, dass er einen solchen Plan in den nächsten Wochen vorlegen wolle.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30479/5231031