Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Mitte Mai fand eine Pressekonferenz zur Vorstellung des ersten Jahresberichts von Chongqing über das umfassende Pilotprogramm zur Öffnung des Dienstleistungssektors statt.Chongqing liegt im Westen Chinas, wo 400 Millionen Menschen leben, und ist eine der vielversprechendsten Regionen des Landes. Statistiken zeigen, dass der Gesamtwert des Außenhandels von Chongqing von 53,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf über 120 Milliarden im Jahr 2021 gestiegen ist und damit einen Rekordwert erreicht hat, so die Handelskommission der Stadt Chongqing. In den letzten Jahren hat Chongqing die Genehmigung erhalten, Pilotprojekte für die Freihandelszone, die umfassende innovative Entwicklung des Dienstleistungshandels, die Öffnung des Dienstleistungssektors und die zentrale Stadt des internationalen Verbrauchs durchzuführen.Als eine der fünf chinesischen Regionen auf Provinzebene und als einzige in Zentral- und Westchina, die in das umfassende Pilotprogramm zur Öffnung des Dienstleistungssektors aufgenommen wurde, konzentriert sich Chongqing auf den Aufbau einer Pilotzone für die Entwicklung der modernen Dienstleistungsindustrie im Landesinneren, auf die Stärkung des Designs und der Systemintegration auf höchster Ebene und auf stetige Fortschritte bei der Öffnung des Dienstleistungssektors, seit es als Pilotstadt in dieser Hinsicht zugelassen wurde.Nach einem Jahr innovativer Praxis und der Erforschung von Reformen hat Chongqing 69 (82%) der 86 Aufgaben des vom Staatsrat genehmigten Gesamtplans für die Öffnung des Dienstleistungssektors in Chongqing umgesetzt. Mehr als 40 bahnbrechende Reformvorhaben wurden durchgeführt und 356 moderne Dienstleistungsprojekte ins Leben gerufen, die die hochwertige Entwicklung der Dienstleistungsbranche vorantreiben und Chongqing zu einem Schrittmacher der Öffnung des Landes machen.Im vergangenen Jahr hat Chongqing seinen Dienstleistungssektor in Schlüsselbereichen wie Wissenschaft und Technologie, Handel und Kulturtourismus, Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen, Daten, Rechtsstaatlichkeit, Talente, Investitionserleichterung, Logistik und Zollabfertigung usw. ausgebaut und geöffnet.So wurden beispielsweise im Bereich der Wissenschaft und Technologie Pilotprojekte durchgeführt, um Forschern das Eigentum oder langfristige Nutzungsrecht an ihren wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften zu gewähren. Im Finanzsektor wurde das QDLP-Pilotprogramm umgesetzt und grenzüberschreitende Finanzierungen für Wissenschafts- und Technologieunternehmen sowie Dienstleistungen zur Wechselkursabsicherung verwirklicht. Im Bereich der logistischen Zollabfertigung hat Chongqing Pionierarbeit bei der zollamtlichen Überwachung von unter Zollverschluss befindlichen Luftfahrtmaterialien geleistet, wobei jede Fluggesellschaft als eine Überwachungseinheit fungiert. In den Bereichen Handel, Kultur und Tourismus wurden innovative Pilotprojekte zur Ausstellung und zum Handel mit importierten Waren durchgeführt.Durch eine Reihe von institutionellen Neuerungen haben sich nach und nach eine Reihe von Öffnungsdividenden herausgebildet. Chongqing steht nun an erster Stelle, was die Zahl der neuen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Westen Chinas angeht, ist zur einzigen nationalen Logistikdrehscheibe geworden, die den Wasser-, Land- und Luftverkehr in China abdeckt, und hat das Westchinesische Datenaustauschzentrum errichtet. Das China(Chongqing)-Singapore Cancer Hospital, das erste chinesisch-ausländische Joint-Venture-Krankenhaus ohne Gewinnzweck, hat seinen Betrieb aufgenommen. Das New International Land-Sea Trade Corridor International Consumption Center, ein Ausstellungszentrum für den Handel unter Zollverschluss, wurde eingerichtet. In Chongqing wurden die erste chinesisch-ausländische kooperative Berufsschule und drei chinesisch-ausländische kooperativ geführte Schulen eingerichtet.Die Öffnung des Dienstleistungssektors ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Optimierung des Unternehmensumfelds. Chongqing hat den Mechanismus für die Bearbeitung von Beschwerden ausländischer Unternehmen optimiert, das Verfahren für Zollgarantien erneuert und den Mechanismus für den Schutz des geistigen Eigentums und für Rechtsstreitigkeiten verfeinert. Außerdem wurde eine Schnellspur für ausländische Talente eingerichtet, die Anwendung der grenzüberschreitenden Finanz-Blockchain-Dienstleistungsplattform ausgeweitet und bequeme Dienstleistungen wie Online-Deviseneinzug und -bezahlung, Dienstleistungshandelsabwicklung und ein intelligentes Zollanmeldungssystem eingeführt. All diese Bemühungen machen das Geschäftsumfeld in Chongqing marktorientierter, gesetzesbasierter und global ausgerichtet.