- (PLX AI) - Ocean Yield Q1 EBITDA USD 41.1 million.
- • Q1 adjusted net income USD 21.4 million
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:51
|Ocean Yield AS: Ocean Yield Q1 2022 Presentation
|17:22
|Ocean Yield AS: First Quarter results 2022
|17:10
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|(PLX AI) - Ocean Yield Q1 EBITDA USD 41.1 million.• Q1 adjusted net income USD 21.4 million
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