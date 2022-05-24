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Dienstag, 24.05.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
InnoCan Pharma: Den Masterkey für "Big Pharma" im Patent-Portfolio?
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WKN: A1W1K1 ISIN: NO0010657448 Ticker-Symbol: N/A 
Frankfurt
08.12.21
08:05 Uhr
4,020 Euro
+0,064
+1,62 %
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
nicht mehr börsennotiert
1-Jahres-Chart
OCEAN YIELD ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OCEAN YIELD ASA 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OCEAN YIELD
OCEAN YIELD ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OCEAN YIELD ASA4,020+1,62 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.