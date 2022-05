Beijing (ots/PRNewswire) -RobotPlusPlus, ein führendes Unternehmen im Bereich luftgestützter Arbeitsroboter, gab heute seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar bekannt, womit das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2017 insgesamt rund 35 Millionen US-Dollar investiert hat. Die jüngste Finanzierung wurde von Meituan, Chinas führendem Technologie- und Online-Einzelhandelsunternehmen, und Fosun, einem globalen, innovationsorientierten Konsumgüterkonzern, geleitet.RobotPlusPlus plant, das neue Kapital zu nutzen, um seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und seine weltweite Präsenz auszubauen. Es werden neue Roboterangebote für die Reinigung von Laderäumen, die Lackierung von Tanks und die Reinigung von Fassaden auf den Markt kommen, außerdem werden die bestehenden Produkte durch die Integration autonomer Technologien verbessert."Unsere jüngste Finanzierungsrunde trägt zu der positiven Dynamik bei, die wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben. Mit einem wachsenden Marktanteil in unseren Schlüsselregionen wollen wir unseren aktuellen und zukünftigen Kunden noch bessere Ergebnisse liefern", so Hua-yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus.RobotPlusPlus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Robotern zu befähigen" und verfügt über ein Portfolio von Roboterlösungen für wichtige Branchen wie die Schifffahrt, die Schiffsreparatur, die Petrochemie und die Energieerzeugung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Sicherheit bei Arbeiten aus der Luft für Bediener, während es die Effizienz von Inspektions-, Wartungs- und Reparaturlösungen (IMR) verbessert und die Betriebskosten für Anlagenbesitzer senkt.Dies hat dazu geführt, dass RobotPlusPlus mit Hunderten von Robotern, die bereits an Kunden in aller Welt verkauft wurden, zu einem der Marktführer im Bereich der magnetischen Raupenroboter geworden ist. Mit seinem großen Team von qualifizierten Ingenieuren und Bedienern bietet RobotPlusPlus seinen Kunden auch Robot-as-a-Service (RaaS)-Dienste an, die es ihnen nicht nur ermöglichen, zeitnahe und kostengünstige Dienstleistungen anzubieten, sondern auch Einblicke in industrielle Anwendungsszenarien zu gewinnen."Während wir uns bisher auf den chinesischen Markt konzentriert haben, hat uns das Jahr 2021 mehr Erfolg außerhalb Chinas gebracht. Wir freuen uns darauf, unsere Lösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und unsere Position als wichtiger Akteur weltweit zu festigen", so Andy Lu, Partner und SVP von RobotPlusPlus.Ein Beispiel für diesen Ehrgeiz ist die bevorstehende Eröffnung eines Büros in Singapur, um die Fähigkeit des Unternehmens zu erweitern, die Märkte in Asien und im Nahen Osten zu bedienen."Eine alternde Erwerbsbevölkerung, steigende Arbeitskosten, häufige Arbeitsunfälle in der Luft und die COVID-19-Pandemie haben sich beschleunigend auf den Sektor der Arbeitsroboter ausgewirkt", kommentierte Pu Xiao, Investmentmanager bei Fosun. "RobotPlusPlus hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Robotern zu unterstützen und gleichzeitig die Betriebssicherheit und Produktivität zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, RobotPlusPlus bei der Nutzung von KI und RaaS zu unterstützen, um Arbeitsumgebungen in der Luft zu optimieren und Roboteranwendungen zu ermöglichen."Über RobotPlusPlus:RobotPlusPlus ist ein Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Peking, das Arbeitsroboter für die Luftfahrt herstellt. Es bietet kosteneffiziente und umweltfreundliche Roboterlösungen und garantiert gleichzeitig einen sicheren Arbeitsplatz.RobotPlusPlus Pressekontakt: Vivien Haovivien.hao@robotplusplus.cnWeitere Links http://en.robotplusplus.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823346/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823347/image_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823348/image_3.jpgOriginal-Content von: RobotPlusPlus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163302/5231080