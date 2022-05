SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD Company Ltd. erweitert sein Portfolio um neue NEV-Fahrzeuge. Auch das Luxus-Segment soll nicht fehlen. Die vom US-Investor Warren Buffett und seinem Fonds Berkshire Hathaway seit 2008 unterstütze BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296,...

Den vollständigen Artikel lesen ...