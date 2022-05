In der Börsenwoche vom 16. - 20.05. befestigte sich das Strategiedepot / Wikifolio NTG24 AKTIEN SPEKULATIV gegenüber der Vorwoche auf Währungsbasis Euro geringfügig um + 0,1 %, während der Benchmark-Index MSCI WORLD (Euro) um - 3,2 % abstürzte.Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 verzeichnete das Strategiedepot Aktien Spekulativ damit in Euro eine Performance von + 70,6 %, während das am 20.03.2022 initiierte Wikifolio NTG24 AKTIEN SPEKULATIV bis zum 20.05. eine Abschwächung um - 6,3 % aufwies.Dies ist mit einer zeitgleichen ...

