monday.com (NASDAQ: MNDY), ein Work Operating System (Work OS), mit dem Unternehmen jeglicher Größe die Tools und Prozesse erstellen können, die sie für das Management aller Aspekte ihrer Arbeit benötigen, hat ein neues, größeres Büro in London eröffnet, um seine Expansion in Großbritannien und auf der ganzen Welt fortzusetzen. Als europäischer Hauptgeschäftssitz von monday.com bietet das neue Büro Platz für bis zu 150 Mitarbeiter und befindet sich in Fitzrovia, einem der Epizentren der lebendigen Londoner Tech-Szene.

Diese neuen Räumlichkeiten entstehen kurz nach der Eröffnung des ersten britischen Büros von monday.com, das erst im November 2021 eröffnet wurde. Das Unternehmen hat sich in den letzten fünf Monaten deutlich vergrößert, so dass der Umzug in ein größeres Büro viel früher als ursprünglich erwartet erfolgte: monday.com hat nicht nur seine Mitarbeiterzahl im letzten Jahr verdoppelt, sondern beabsichtigt, bis Ende 2022 mehr als 100 Mitarbeiter in Großbritannien zu beschäftigen und stellt derzeit offene Stellen in den Bereichen IT, Beratung, Marketing sowie Partnerschaften und Allianzen ein. monday.com hat das Londoner Büro zudem als ersten internationalen Standort für seine Trainingsakademie monday U gewählt. Als akademische Initiative wird monday U talentierte Menschen ausbilden, die in die Tech-Branche einsteigen wollen, damit sie Zugang zu Positionen bei monday.com und in der britischen High-Tech-Branche im Allgemeinen erhalten.

"Wir sind sehr stolz darauf, unser neues Zuhause in Londons lebhafter Tech-Community zu eröffnen, das uns als EMEA-Zentrale dienen wird. Es wurde so konzipiert, dass es unsere Werte widerspiegelt und ein Ort ist, an dem Mitarbeiter, Kunden und Partner von monday.com als Kollegen und Freunde zusammenarbeiten können", sagt Naveed Malik, Regional Director der EMEA-Region bei monday.com. "Wir bauen derzeit auch unser Kunden- und Partner-Ökosystem aus und freuen uns, dass immer mehr Unternehmen mit uns wachsen und agile Low-Code- und No-Code-Lösungen nutzen, um ihre Arbeit zu managen".

Ähnlich wie in den Niederlassungen in New York City und Tel Aviv spiegeln diese neuen Räumlichkeiten nicht nur die Kernwerte von monday.com wider, zu denen Kollaboration, Eigenverantwortung und Transparenz gehören, sondern geben den Mitarbeitern auch Gelegenheit, diese Werte in ihrem Arbeitsalltag zu leben. Die Transparenz wird beispielsweise durch digitale Dashboards an den Wänden verdeutlicht, auf denen die Teams die Daten zeigen können, die sie für den Fortschritt ihrer Projekte benötigen. Ebenso wird das Gefühl der Kollaboration durch ausgeklügelte Sitzpläne im gesamten Büro gefördert, die von informellen Sofaecken bis hin zu Besprechungsräumen unterschiedlicher Größe reichen, die alle Arten von Teams aufnehmen können.

"Die Zusammenarbeit zwischen unserem Team für die Arbeitsplatzgestaltung und den Mitarbeitern vor Ort, die während des gesamten Prozesses ihre Ideen austauschten und Live-Feedback erhielten, war unglaublich. Jeder im Londoner Büro hatte die Gelegenheit, sich auf eine konkrete Art und Weise als Teil des Unternehmens zu fühlen, über die tägliche Arbeit hinaus", erklärt Keren Reznik, Workplace Design Team Lead bei monday.com. "Dies wird ein kontinuierlicher Prozess sein unsere Räumlichkeiten werden sich weiterentwickeln, um unsere Kultur und die sich wandelnde Tech-Branche widerzuspiegeln. Wir suchen bereits nach möglichen Konzepten für unsere zweite Etage, die im Juli ihre Türen öffnen wird."

Um mehr über das Wachstum von monday.com zu erfahren, klicken Sie bitte hier und lesen Sie den letzten Geschäftsbericht. Wenn Sie sich für eine der offenen Stellen in Großbritannien bewerben möchten, besuchen Sie bitte die Karriereseite des Unternehmens.

Über monday.com

Das Work OS von monday.com ist eine offene Plattform, die die Möglichkeiten von Software demokratisiert, so dass Unternehmen auf einfache Weise Tools und Softwareanwendungen für das Arbeitsmanagement erstellen können, die ihren Anforderungen entsprechen. Die Plattform bringt Menschen intuitiv mit Prozessen und Systemen zusammen und versetzt Teams in die Lage, in jedem Aspekt ihrer Arbeit zu glänzen und gleichzeitig ein Umfeld der Transparenz in Unternehmen zu schaffen. monday.com verfügt über Teams in Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, London, Kiew, Sydney, São Paulo und Tokio. Die Plattform ist vollständig individualisierbar und wird derzeit von über 152.000 Kunden aus über 200 Branchen in 200 Ländern genutzt.

