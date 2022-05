Forscher gaben an, dass Masimo PVi als "nicht-invasives, schnelles und objektives Tool" genutzt werden kann, um Klinikern dabei zu helfen, das Ansprechen auf die Behandlung und die Nachsorge bei Kindern mit obstruktiver Atemwegserkrankung vorherzusagen

Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute die Ergebnisse einer retrospektiven Studie bekannt, die im American Journal of Emergency Medicine veröffentlicht wurden. In dieser Studie untersuchten Dr. Gülsah Demir und Kollegen am Tepecik Research and Training Hospital in Izmir, Türkei, ob Masimo PVi möglicherweise als Entscheidungshilfe bei der Einteilung von pädiatrischen Patienten mit Anzeichen einer obstruktiven Atemwegserkrankung, wie z. B. einem Asthmaanfall, in der Notaufnahme dienen kann. Der PVi oder Pleth-Variabilitätsindex ist eine nichtinvasive Messung der Veränderungen des Perfusionsindex', die während eines oder mehrerer Atemzyklen auftreten. Die Forscher schlussfolgerten, dass "die automatische PVi-Messung als nichtinvasives, schnelles und objektives Tool bei der Triage in der Notaufnahme für Patienten verwendet werden kann, die mit Anzeichen eines Asthmaanfalls oder einer reaktiven Atemwegserkrankung in die pädiatrische Notaufnahme eingeliefert werden."1

Ein akuter Asthmaanfall ist ein häufiger Grund für die Einlieferung von Kindern in die Notaufnahme, und eine Triage nach Schweregrad ist wichtig, um eine angemessene klinische Behandlung zu bestimmen.2,3 Angesichts der Tatsache, dass sich der PVi als genaue Methode zur Messung des Grades des Pulsus paradoxus erwiesen hat,4,5 eine Verringerung des systolischen Blutdrucks, die mit obstruktiven Atemwegserkrankungen einhergeht, wollten die Autoren untersuchen, ob der PVi Klinikern in der Notaufnahme, die in solchen Fällen schnell über die Triage entscheiden müssen, von Nutzen sein könnte. Sie untersuchten 133 Patienten im Alter zwischen 2 und 18 Jahren (Durchschnittsalter 5 Jahre), die zwischen Mai 2020 und Juli 2021 mit der Diagnose Asthmaanfall oder reaktive Atemwegserkrankung in die Notaufnahme kamen. Die PVi-Werte der Patienten wurden bei der Erstuntersuchung und nach der Behandlung mit "Masimo Radical-7 Puls-CO"-Oximetern gemessen. Der Schweregrad des Asthmaanfalls/der Atemwegserkrankung wurde mit dem pulmonalen Indexwert (Pulmonary Index Score, PIS) eingestuft. Behandlungsentscheidungen, einschließlich Entscheidungen über einen Krankenhausaufenthalt oder eine Entlassung, wurden von Klinikern gefällt, die die PVi-Werte nicht kannten.

Die Forscher fanden heraus, dass die PVi-Werte sowohl vor als auch nach der Behandlung bei Patienten mit "schwerer" Erkrankung deutlich höher waren als bei "leichter" oder "mittlerer" Erkrankung (p 0,001): Bei Patienten mit "schwerer" Erkrankung lagen die mittleren PVi-Werte vor der Behandlung bei 47 (42-51) und nach der Behandlung bei 38 (32-44); bei Patienten mit "mittelschwerer" Erkrankung bei 31,5 (26-39) vor und 25 (20-29) nach der Behandlung; und bei Patienten mit "leichter" Erkrankung bei 24 (19-27) vor und 19,5 (17-22) nach der Behandlung. Auch bei Patienten, die ins Krankenhaus eingewiesen wurden, waren die PVi-Werte signifikant höher als bei Patienten, die aus der Notaufnahme entlassen wurden (p 0,001): Bei Patienten, die ins Krankenhaus eingewiesen wurden, lagen die mittleren PVi-Werte vor der Behandlung bei 46,5 (39-49) und nach der Behandlung bei 38 (29-44); bei Patienten, die aus der Notaufnahme entlassen wurden, waren es 26 (22-34) vor und 21 (18-26) nach der Behandlung. Bei allen Schweregraden waren die PVi-Werte nach der Behandlung wesentlich niedriger als die Werte vor der Behandlung (p 0,001). Die Forscher berechneten einen PVi-Cut-off-Wert von 37,5 vor der Behandlung, um vorhersagen zu können, ob ein Patient "schwer" erkrankt war (68,75 positive Vorhersagekraft, mit 100 Sensitivität und 85 Spezifität, p 0,001) und stationär behandelt werden musste (72,34 positive Vorhersagekraft, mit 91,89 Sensitivität und 71,74 Spezifität, p 0,001).

Die Autoren kamen zu dem Schluss: "Der Schweregrad der Anfälle vieler Patienten, die sich wegen eines Anfalls aufgrund obstruktiver Atemwegserkrankungen in die pädiatrische Notaufnahme begeben, kann mit bestimmten klinischen Bewertungstools präzise definiert werden. Obwohl der PIS ein sehr wichtiges Tool ist, um den Schweregrad eines Anfalls zu beurteilen, beinhaltet er einige subjektive Parameter. Die automatische PVi-Messung kann nützlich sein, wenn ein Zustand für die Intensiv-Notaufnahme vorliegt, insbesondere bei der Triage, bei der Vorhersage des Ansprechens der Patienten auf die Behandlung und bei der Nachuntersuchung, indem der Schweregrad der Anfälle schnell bestimmt wird, und bei der Verringerung der Schwankungen der subjektiven klinischen Entscheidungen zwischen den Ärzten. Das liegt daran, dass sie objektive Daten liefert."

In den USA ist der PVi als nichtinvasiver dynamischer Indikator der Volumenreagibilität bei ausgewählten Gruppen von künstlich beatmeten erwachsenen Patienten zugelassen.

