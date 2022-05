Andersen Global gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Seeds of Law, einer belgischen Full-Service-Kanzlei, bekannt und erweitert damit seine Plattform in Belgien um zusätzliche juristische Kapazitäten.

Seeds of Law wurde 2009 gegründet und wird von den Partnern und Mitbegründern Leo Peeters und Koen De Puydt geführt. Die Kanzlei ist auf Gesellschafts- und Handelsrecht, Immobilien, Fusionen und Übernahmen, Banken und Finanzen, öffentliches Recht, Insolvenz und Rechtsstreitigkeiten spezialisiert. Die Kanzlei beschäftigt 10 Partner und mehr als 20 Mitarbeiter in den Büros in Brüssel, Gent und Antwerpen.

"Die Bereitstellung innovativer, strategischer Lösungen für unsere Kunden, damit sie ihre Ziele erreichen können, ist ein grundlegender Wert unserer Kanzlei", sagte Leo. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verstärkt die Bemühungen unseres Teams, in der Region wettbewerbsfähig zu bleiben und erstklassige Dienstleistungen zu erbringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den bestehenden Mitgliedern und den kooperierenden Firmen in der Region und auf der ganzen Welt."

"Seeds of Law ist aufgrund der Erfahrung, der Marktkenntnis und der Fähigkeit, den Kunden unabhängige und synergetische Dienstleistungen anzubieten, hoch angesehen", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Belgien ist ein wichtiger Markt für unsere Plattform in Europa, und Leo und Koen und ihr Team werden unsere Plattform in der Region in hervorragender Weise ergänzen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 10.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 343 Standorten vertreten.

