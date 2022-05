Temenos präsentiert neue Lösung für nachhaltiges Investieren in einer Zeit, in der ökologische und soziale Themen und Corporate Governance (ESG) rasant an Bedeutung gewinnen

Temenos (SIX: TEMN) hat heute Investing-as-a-Service nach ESG-Kriterien zur Unterstützung von Banken und Vermögensverwaltern eingeführt, um der steigenden Nachfrage bei nachhaltigen Investitionen gerecht zu werden. Das Angebot wurde 1.500 Bankmanagern und FinTech-Führungskräften auf dem Temenos Community Forum in London vorgestellt.

Der Service, der in der Temenos Banking Cloud, anderen Cloud-Infrastrukturen oder am Kundenstandort bereitgestellt wird, beschleunigt die Markteinführung für ESG-konforme Produkte und Reporting-Prozesse, während gleichzeitig die Entwicklungskosten reduziert werden. Die Lösung kombiniert das Front-Office, das Marktdatenmanagement und die digitalen Fähigkeiten von Temenos, darunter wirkungsvolle Filter-, Punktevergabe- und Modellierungsmethoden mit externen Daten unterschiedlicher Provider, um einen vollständigen und umfassenden Servicedienst zur Verfügung zu stellen.

ESG-Investitionen, die oft auch als nachhaltig, sozial verträglich oder als "Impact Investing" bezeichnet werden, sind Anlagen in Unternehmen, die eine oder mehrere ESG-Anforderungen erfüllen. Sie bieten Banken und Vermögensverwaltungsfirmen eine attraktive Möglichkeit, Wachstum zu erzielen und sich von Mitbewerbern abzugrenzen, in dem sie den immer ambitionierteren ESG-Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Laut einer Bloomberg-Analyse sind die globalen ESG-Vermögenswerte auf bestem Weg, um 53 Billionen US-Dollar bereits bis zum Jahr 2025 zu überschreiten. Dabei repräsentieren sie mehr als ein Drittel der geplanten verwalteten Gesamtvermögenswerten von 140,5 Billionen US-Dollar. Die globalen Initiativen, die diesen Trend unterstützen, gewinnen darüber hinaus deutlich mehr an Schwung, wie beispielsweise UN Global Compact, die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen, die von 16.000 Unternehmen in 162 Ländern unterstützt wird.

Durch die Nutzung des ESG-Investitionsservice von Tenemos können Banken in kurzer Zeit Anlageprodukte erstellen und hochwertige digitale Erlebnisse unterstützen, die es Anlegern ermöglichen, sinnvolle Investitionen auszuwählen und ein Portfolio nach ihren eigenen Wertvorstellungen aufzubauen.

Die Lösung bietet eine Vorintegration für Anbieter von Third Party-Daten mit leicht verständlichen Bewertungen für Hunderte von ESG-Faktoren. Dazu gehören Umweltfaktoren wie Kohlenstoffbilanz oder Wasserverbrauch, soziale Faktoren wie Diversität oder Geschlechtergleichstellung sowie Governance-Faktoren wie die Vergütung von Führungskräften.

Marc Vanvilthoven, Product Owner und Customer Journey Expert Investments, ING, erklärt: "Unsere langjährige Partnerschaft mit Temenos und seine Vermögensverwaltungslösung ermöglicht uns, unseren Private-Banking-Kunden mit Dienstleistungen rund um Beratung und Discretionary Management zu unterstützen. Bei ING sind wir stets bestrebt, unseren Kunden hochwertige Serviceleistungen bereitzustellen. Die ESG-Investitionstätigkeit von Temenos kann die Markteinführung von ESG-konformen Produkten beschleunigen und gleichzeitig die Kosten der Entwicklung und Übernahme von Standardfunktionen senken."

Alois Pirker, Director, Wealth Management Practice, Aite-Novarica Group, kommentiert: "Die Nachfrage von Vermögensverwaltern nach verlässlichen, glaubwürdigen und transparenten ESG-Daten war niemals größer. Die Aite-Novarica Group erwartet eine nachhaltige Investitionsaktivität in verwaltetes Vermögen (AUM), um ihr gegenwärtiges Volumen von 35,3 Billionen US-Dollar um 7 pro Jahr bis zum Jahr 2025 aufzustocken1. Daher erwarten wir verstärkte Anstrengungen für eine erweiterte Datenstandardisierung, eine gestiegene Nachfrage nach aufschlussreichen ESG-Daten aus zuverlässigen Datenquellen sowie effektivere Reporting-Plattformen. Das neue Angebot von Temenos im Bereich ESG-konformes Investing-as-a-Service wird diesen Anforderungen gerecht und zeigt Vermögensverwaltern einen klaren Weg auf, um die wachsende Kundennachfrage nach detaillierten Daten und Transparenz für ihre Anlageentscheidungen zu erfüllen."

Alexandre Duret, Product Director Wealth, Temenos, erläutert: "Wir bei Temenos wollen eine Bankenwelt unterstützen, die Möglichkeiten für alle schafft. Mit dem neuen Anlageservice nach ESG-Kriterien werden wir Privatbanken und Vermögensverwalter dabei helfen, Vorschriften zu erfüllen und ihren Kunden zu ermöglichen, ihre Investitionen auf bestimmte Ziele auszurichten. Mit unserem Composable Banking Service auf unserer Plattform bieten wir unseren Bankkunden ein beschleunigtes Verfahren, um innovative ESG-Anlageprodukte auf den Markt zu bringen, die auf robusten konformen Verfahren basieren und die neuen MiFID-Regeln erfüllen, die in der EU im August 2022 in Kraft treten."

Temenos hat die Nachhaltigkeit mit rigoroser ESG-Governance, aussagekräftigem Reporting und messbaren Zielvorgaben in seinen Arbeitsabläufen, seiner Wertschöpfungskette und seinem Produktangebot verankert. Das Unternehmen hat sich der Initiative United Nations Global Compact (UNGC) angeschlossen und unterstützt die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Neben den TSE4Good and S&P Sustainability Indices wurde Temenos auch mit einem A-Rating von der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) ausgezeichnet und erhielt einen Platinum Award, der Tenemos unter den besten 1 der von EcoVadis bewerteten Unternehmen positioniert.

Über Temenos

1 Daten zitiert aus "ESG Data Market Dynamics Within Wealth Management" Aite Novarica, Dezember 2021

