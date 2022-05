Der neue Service zur Erkennung von Bedrohungen und Risiken verschafft Unternehmen einen unternehmensweiten Überblick über ihre Bedrohungslandschaft und ihre Risikolage

Forescout Technologies, der führende Anbieter im Bereich der automatisierten Cybersicherheit, gab heute den Start von Forescout Frontline bekannt, einem neuen Service zur Erkennung von Bedrohungen, bei dem ein Team hochqualifizierter Cybersicherheitsanalysten die Cybersicherheitsteams unterstützt, indem es proaktiv Risiken erkennt, eine schnellere Reaktion auf Vorfälle ermöglicht und die Sicherheitslage verbessert. Forescout bietet diesen kostenlosen Service für Unternehmen an, die nicht über die internen Ressourcen und die nötige Transparenz verfügen, um sich vor Cybersecurity-Angriffen, einschließlich Ransomware und Advanced Persistent Threats (APT), zu schützen.

"Cybersecurity-Angriffe nehmen immer mehr zu. Zugleich sind die Teams für Cybersicherheit immer wieder unterbesetzt und mit zu wenig Ressourcen ausgestattet. Dies hat eine äußerst kritische Situation geschaffen", sagt Shawn Taylor, Vice President für den Bereich Bedrohungsabwehr. "Unternehmen stehen unter enormem Druck, um mit dem Ausmaß und der Schnelligkeit der Angriffe und der von den Angreifern verursachten Zerstörung umzugehen. Forescout bringt diesen neuen Service auf den Markt, um Unternehmen bei der Abwehr von Angriffen zu unterstützen, indem ein vollständiger und ganzheitlicher Überblick über ihre Assets geboten wird."

Viele Unternehmen nutzen mehrere Sicherheitstools in verschiedenen Teams, um Bedrohungen und Risiken zu erkennen. Die Erkenntnisse können jedoch aufgrund von isolierten Einblicken in IT-, IoT-, IoMT- oder OT-Anlagen begrenzt sein. In der Regel gibt es eine Vielzahl dieser Asset-Typen im digitalen Umfeld eines Unternehmens und sie sind oft miteinander vernetzt, was bedeutet, dass Cybersicherheitsrisiken ganzheitlich identifiziert und angegangen werden müssen.

Der von den Analysten von Forescout Frontline bereitgestellte "Threat Hunting and Risk Identification Service" (Service zur Erkennung von Bedrohungen und zur Identifizierung von Risiken) überwindet die Herausforderungen in Bezug auf Personalressourcen und Asset-Sichtbarkeit, um Bedrohungen aufzudecken und Risiken zu identifizieren, die andernfalls vielleicht unentdeckt blieben. Forescout Frontline hilft Unternehmen bei folgenden Aufgaben:

Entdeckung, Validierung und Priorisierung einer großen Vielfalt von Cyber-Bedrohungen und Schwachstellen über alle Assets hinweg, einschließlich IT, IoT, IoMT und OT

Analyse des Kontexts und des Risikos, das mit allen Erkenntnissen einhergeht

Nutzen der umfassenden Erkenntnisse zur Erarbeitung effektiver Strategien zur Risikominderung und -beseitigung

Eine Behörde im Bundesstaat Florida, die mehrere wichtige Ministerien in Florida unterstützt, beauftragte Forescout Frontline damit, die einzelnen Instanzen von Log4j, einer Zero-Day-Schwachstelle in einem beliebten Java-Logging-Framework, an den 220 Standorten der Organisation in 16 verschiedenen Abteilungen zu analysieren. In weniger als eineinhalb Tagen lieferte Forescout Frontline Erkenntnisse über Tausende von Assets mit Schwachstellen wie Log4j und Windows-basiertem PrintNightmare. Darüber hinaus wurden Hunderte von als kritisch eingestuften CVSS-Schwachstellen gefunden, die Infrastrukturgeräte wie Switches und Router betreffen. Und schließlich wurden umsetzbare Erkenntnisse über gefährliche eingebettete IoT-TCP-IP-Stack-basierte Instanzen wie NUCLEUS: 13 und RIPPLE 20, unsichere Kommunikationsverbindungen und andere Risiken ebenfalls entdeckt. Die Nutzung dieses kostenlosen Services hat die Zeit bis zur Behebung dieser Sicherheitslücken verkürzt und die allgemeine Sicherheitslage verbessert.

"Als Log4J ausfiel, war uns klar, dass es sich um ein schwerwiegendes Problem handelte, aber uns fehlte ein umfassendes Gesamtbild des Risikos innerhalb unseres weitläufigen Unternehmens. Der [Forescout Bedrohungsanalyse]-Bericht war weitaus ausführlicher, als ich erwartet hatte, mit detaillierten Informationen und umsetzbaren Erkenntnissen. Nicht nur zu Log4j, sondern auch zu anderen schwerwiegenden Schwachstellen, und zwar nicht nur in allgemeiner Form, sondern exakt dort, wo sie in unserer Umgebung vorhanden sind." Manager für Informationssicherheit, Behörde des Bundesstaates Florida

Forescout Frontline schafft gleiche Bedingungen im Bereich der Cybersicherheit, indem es die Schwachstellenforschung und die Bedrohungsdaten der Vedere Labs von Forescout einsetzt und sie mit der Forescout Continuum-Plattform erweitert, um Bedrohungssuche in mehreren Dimensionen zu ermöglichen. Zu den Analysten von Forescout Frontline zählen ehemalige Bedrohungsexperten aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die in der Erkennung von Bedrohungen und der Reaktion auf Vorfälle ausgebildet wurden.

Wenn Sie mehr über Forescout Frontline erfahren möchten, klicken Sie hier, und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine Behörde im Bundesstaat Florida von diesem neuen Service profitiert hat, klicken Sie hier.

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc. liefert automatisierte Cybersicherheit auf dem kompletten digitalen Feld und sorgt für eine kontinuierliche Anpassung des Sicherheits-Frameworks der Kunden an ihre digitalen Gegebenheiten, einschließlich aller Arten von Assets IT, OT, IoT, IoMT. Die Forescout Continuum Platform sorgt für vollständige Asset-Transparenz, fortlaufende Compliance, Netzwerksegmentierung und eine solide Grundlage für Zero Trust. Seit mehr als 20 Jahren setzen Fortune-100-Organisationen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um skalierbare, automatisierte Cybersicherheit geht. Forescout bietet seinen Kunden datengestützte Intelligenz zur präzisen Risikoerkennung und schnellen Beseitigung von Cyberbedrohungen ohne Beeinträchtigung wichtiger Unternehmensressourcen.

Cyber-Risiken gemeinsam managen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220524005113/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienarbeit:

Rebecca Cradick

Forescout Technologies, Inc.

rebecca.cradick@forescout.com