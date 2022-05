Epic Suisse ist im zweiten Anlauf an der Börse gestartet. Damit ist das erste richtige IPO des Jahres an der Schweizer Börse SIX geschafft.Zürich - Epic Suisse ist im zweiten Anlauf an der Börse gestartet. Damit ist das erste richtige IPO des Jahres an der Schweizer Börse SIX geschafft. Die auf Gewerbe-Immobilien spezialisierte Firma hatte bereits im September 2020 den baldigen Börsengang angekündigt, diesen aber bereits zwei Wochen später wegen der schwierigen Marktbedingungen wieder abgeblasen. Nun legten die Titel mit einem ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...