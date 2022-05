Dies entspricht einer Zunahme um 15 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr.Zürich - Von Januar bis April 2022 kam es in der Schweiz zu 1448 Insolvenzen von Unternehmen. Dies entspricht einer Zunahme um 15 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet mitteilt. Die Betrachtung der Konkursentwicklung nach Regionen zeigt grosse Unterschiede auf. So nahmen die Firmenpleiten in Zürich um ganze 52 Prozent zu.

