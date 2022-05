Fisch Asset Management hat vor kurzem erfolgreich den FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund lanciert, der vorwiegend in Unternehmensanleihen mit High-Yield-Rating aus Schwellenländern investiert.Zürich - Fisch Asset Management hat vor kurzem erfolgreich den FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund lanciert, der vorwiegend in Unternehmensanleihen mit High-Yield-Rating aus Schwellenländern investiert. Risikobewussten Anlegern bietet das Segment hochverzinslicher Anleihen eine stetig wachsende Auswahl an Anlagemöglichkeiten mit deutlich höheren Ertragschancen im Vergleich zu den...

Den vollständigen Artikel lesen ...