Ab dem 1. Juni gibt es in Deutschland das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Wie beliebt es jetzt schon ist, zeigen beeindruckende erste Verkaufszahlen der Deutschen Bahn. In wenigen Tagen ist es in Deutschland möglich, für nur neun Euro pro Monat das Nahverkehrsnetz zu nutzen. Erste Zahlen bestätigen das, was sich schon seit der Verkündung der Bundesregierung diesbezüglich angedeutet hatte: Die Menschen werden das Angebot dankbar annehmen. Laut der Newsseite Mobiflip wurden alleine über die Digitalkanäle der Deutschen Bahn bereits mehr als eine Million dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...