Wien (ots) -Die österreichische Marke SELENACARE läutet das neue Zeitalter der Monatshygiene ein und launcht Periodenunterwäsche für Teenager.Unsicherheit, Scham, und Angst sind die häufigsten Gefühle, die Periodenanfänger* mit der ersten Blutung in Verbindung bringen. Die Periode ist nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu, über das nicht gerne geredet wird. Das zeigen auch Umfragen, wie zuletzt jene, vom Institut Opinium Research: Ein Viertel der TeilnehmerInnen versteht demnach den eigenen Zyklus nicht. Fast einem Drittel der Befragten ist es peinlich über die Periode zu sprechen.[1]Die österreichische Marke SELENACARE möchte nun Alternativen aufzeigen und Teenagern die Angst vor der ersten Periode nehmen. Schließlich geben 70 Prozent der Generation Z an, mehr über den Zyklus lernen zu wollen.[2] Mit einer Kollektion an waschbarer Periodenunterwäsche, speziell designt für Jugendliche, können Periodenanfänger* die Menarche zu einem komfortablen Erlebnis machen. Periodenslips sehen aus wie Unterwäsche, schützen aber dank integrierter Einlage wie eine Binde.SELENACARE hat ein großes Sortiment an nachhaltigen Hygieneprodukten entwickelt, die nicht nur den NutzerInnen sondern auch der Umwelt gut tun. Neben Periodenunterwäsche bietet das Unternehmen auch Menstruationstassen, waschbare Binden sowie Slipeinlagen und Unterwäsche bei leichter Blasenschwäche an. Mehr als 600.000 KundInnen vertrauen bereits auf SELENACARE. Die nachhaltigen Hygieneartikel sind europaweit im Handel erhältlich (dm, Bipa, Müller, Rossmann, Budni, Globus, Kaufland, usw.).Weitere Informationen unter: https://selena.care/periodenunterwaesche-fuer-teenager/ (http://)*mit Periodenanfänger inkludieren wir alle Menstruierenden, unabhängig von Geschlecht oder Identität[1] Quelle: Opinium Research, 2022: https://newsroom.pinterest.com/en-gb/post/pinners-are-turning-to-pinterest-for-period-proud-inspiration[2] Quelle: Opinium Research, 2022: https://newsroom.pinterest.com/en-gb/post/pinners-are-turning-to-pinterest-for-period-proud-inspirationPressekontakt:SELENACARENew Systems Handels GmbHStephanie Turner0043 (0) 664 9273810hello@selena.carewww.selena.careOriginal-Content von: New Systems Handels GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163315/5231463