Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die wallstreet:online AG den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) bestätigt. Demnach plane das Unternehmen 2022 mit einem Umsatz zwischen 62 und 67 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 10 und 12 Mio. Euro. Während das Jahr 2022 von der Weiterentwicklung des "Smartbroker 2.0" geprägt werde, wolle sich das Unternehmen ab 2023 wieder auf das Kundenwachstum fokussieren. Aufgrund des negativen Sentiments an den Börsen rechne Warburg hier mit einem langsameren Zuwachs. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 30,00 Euro (zuvor: 34,00 Euro), erneuert aber das Rating "Buy".



