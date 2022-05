München (ots) -Die LEONINE Holding GmbH übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2022 die in Berlin ansässige Hyperbole Medien GmbH. Hyperbole ist ein renommiertes Produktionsunternehmen mit Fokus auf gesellschaftsrelevanter Unterhaltung von hoher Glaubwürdigkeit und einer provokanten Mischung aus Politik und Popkultur, die den Nerv der Generationen Y & Z trifft. Zu den Produktionen gehören u.a. die Serie GERMANIA (ZDF), die mit dem Grimme-Preis und dem Goldene Kamera Digital Award ausgezeichnet wurde und im vergangenen Jahr auch als Buch erschienen ist sowie das viel beachtete politische Unterhaltungsformat 13 FRAGEN (ZDFneo). Hyperbole ist auch für einen von Deutschlands reichweitenstärksten politikjournalistischen Digital-Kanälen DIE DA OBEN (SWR/Funk) verantwortlich und betreibt damit einen der größten unabhängigen YouTube Kanäle.Durch die Übernahme wird Hyperbole Teil des Segmentes LEONINE Production und bleibt als eigenständiges Unternehmen und Marke innerhalb dieses Bereichs bestehen. Der bisherige Gesellschafter und Geschäftsführer Bastian Asdonk wird weiterhin Geschäftsführer des Unternehmens sein. An seiner Seite tritt Christian Meinberger, Chief Digital Officer der LEONINE Studios, zum 1. Juni 2022 in die Geschäftsführung von Hyperbole ein. Er wird den kreativen Austausch zur digitalen Formatentwicklung innerhalb aller zu LEONINE Studios gehörenden Produktionsunternehmen steuern und Synergien im Produktionsbereich realisieren.Mit der Akquisition von Hyperbole erweitert LEONINE Studios in erster Linie den Digitalbereich innerhalb des Produktionssegmentes. Hyperbole unterhält umfassende Kundenbeziehungen zu öffentlich-rechtlichen Programmanbietern wie ZDF, ZDFneo, zdf.kultur, NDR, SWR und MDR. Daneben gehören auch zahlreiche Marken wie Sony Music, Red Bull und New Balance zum Kundenkreis von Hyperbole.Fred Kogel kommentiert die Akquisition: "Die Entwicklung und die Formate von Hyperbole beeindrucken uns schon seit einiger Zeit. Das Unternehmen zeichnen ein klares Profil, ein Gespür für den Zeitgeist und die erfolgreiche Mischung aus innovativen und journalistisch hochwertigen Formaten aus. Das kreative Team von Hyperbole passt hervorragend zu uns. Gemeinsam werden wir unsere bestehenden IPs mit neuen Formaten ergänzen und cross-medial die Reichweite unseres Contents vergrößern. Damit verbreitern wir das Wachstumspotenzial vor allem für unseren digitalen Produktionsbereich nachhaltig."Bastian Asdonk, Geschäftsführer von Hyperbole Medien ergänzt: "Wir hätten uns für die weitere Entwicklung keinen besseren Partner wünschen können als die LEONINE Studios. Die exzellenten Produktionen stehen für Qualität auf allen Plattformen und die Gesamtaufstellung der Gruppe für ein innovatives und weitblickendes Modell. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit hervorragenden Kreativen und einem mutigen Management."Christian Meinberger, Chief Digital Officer der LEONINE Studios: "Ich freue mich sehr, dass sich LEONINE mit der Akquise von Hyperbole um eine progressive Produktionsfirma mit preisgekrönten, journalistischen Formaten und Kanälen verstärkt. Unser Digitalportfolio wird somit inhaltlich komplementär ergänzt. Die Zugehörigkeit zu LEONINE, wird Hyperbole weitere Wachstumsperspektiven eröffnen - zum Beispiel durch den Zugang zu unserem breiten Talent-Netzwerk. Gemeinsam mit dem Team um Bastian Asdonk freue ich mich, die Entwicklung voranzutreiben und den Erfolg von Hyperbole fortzuschreiben."Das Segment LEONINE Production umfasst nun die Produktionsmarken Hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film. LEONINE Studios deckt damit das gesamte Spektrum der Film-, TV- und OTT-Produktion von scripted und non-scripted Content im Premium-Bereich in allen Genres und für alle Verbreitungskanäle ab.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen Hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.