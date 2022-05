Der SMI steht um 11.00 Uhr 0,25 Prozent höher bei 11'512,04 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag weiterhin im Plus. Allerdings hat er höhere Gewinne aus der Startphase im bisherigen Handelsverlauf teilweise wieder eingebüsst und zeitweise nur noch knapp über dem Schlusskurs vom Vortag notiert. Immerhin dauert der Stabilisierungsversuch in der verkürzten Auffahrtswoche nun schon immerhin den vierten Tag in Folge an...

