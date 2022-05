Bei einer virtuellen Präsentation wurden nun nähere Details zu den einzelnen Varianten des elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino vorgestellt. Insgesamt will Micro vier Versionen des Modells anbieten. Die Auslieferungen der bereits vorgestellten "Pioneers Series" sollen im Sommer 2022 zuerst in der Schweiz beginnen, ehe im vierten Quartal 2022 Deutschland und Italien an der Reihe sind. Andere Länder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...