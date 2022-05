Europäische Märkte geben Anfangsgewinne wieder ab DE30 kann sich nicht über 14.000 Punkten halten Nordex bricht nach Kürzung der Prognose ein Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch höher, wenn auch unterhalb der Tagestiefs. Ein Teil der Gewinne wurde nach einer Hausse zu Beginn der Sitzung wieder abgebaut. Die spanischen und italienischen Indizes sind mit einem Plus von jeweils rund 0,3% die Spitzenreiter, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Minus von 1% am stärksten nachgibt. Ein wichtiges Ereignis des Tages ist die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Dokument größere Überraschungen enthält, weshalb die Auswirkungen auf die Märkte nur ...

