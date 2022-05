Der Verbund-Vorstand will der Hauptversammlung im kommenden Jahr 2023, zusätzlich zur ordentlichen Dividende, die sich auf eine Ausschüttungsquote zwischen 45 Prozent und 55 Prozent des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses 2022 bezieht, eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro vorschlagen. Bei 347.415.686 ausgegebenen Aktien wären das ca. 1,15 Euro je Aktie. Zum Vergleich: für 2021 hat Verbund 1,05 Euro je Aktie ausgeschüttet. Durch die einmalige Sonderdividende sollen die Aktionär:innen an der erwarteten außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung des Konzerns für das laufende Geschäftsjahr 2022 auch durch eine erhöhte Ausschüttung teilhaben. Auf Basis der Ausschüttungsquote des Vorjahres und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...