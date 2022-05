Nach der eindrucksvollen Bestätigung seiner Entdeckung im Yukon hat Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG; FRA: 1RF) ein Platzierungsangebot von Sprott Asset Management angenommen. Sprott wird 2 Mio. CAD in Form von steuerbegünstigten Flow Through Einheiten zeichnen. Darüber hinaus platziert Sitka eine weitere Million CAD selbst.Die Flow Through Einheiten liegen bei 0,17 CAD mit einem halbem Warrant bei 0,23 CAD. Die non-flow-through ...

Den vollständigen Artikel lesen ...