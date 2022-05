Der Swiss Market Index geht technisch angeschlagen in ein verlängertes Wochenende. Grenzverschiebungen sind nicht zu erwarten. Auch der jüngste Erholungsversuch des SMI dürfte an der fallenden Orientierungslinie im Chart der Vorwochen bei rund 11.600 / 11.700 (dunkelgrau) pausieren. Dort waren zuletzt auch die höchsten Handelsvolumina zu verzeichnen, was die Wirkung dieser Barriere zusätzlich verstärkt ...

