Tank & Rast hat an der A20 in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin, die neue Tank- und Rastanlage Lindholz eröffnet. Dort werden in Kürze unter dem Tankstellendach zwei Schnellladesäulen von Mer mit einer Leistung von bis zu 300 kW verfügbar sein. In den Neubau hat der Raststättenbetreiber rund sechs Millionen Euro investiert. Die High Power Charger wurden finanziert ...

