Enapter Aktie ist eine Wette darauf, dass die Technologie der AEM-Stacks günstigen Wasserstoff erzeugen kann und der Swing von manueller Fertigung in Pisa auf die Massenfertigung in Saerbeck "klappt". Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) präsentierte sich heute auf der German Spring Conference. Und der CFO Gerrit Kaufhold brachte die Zuhörer "auf Stand". Zusammengefasst: Derzeit läuft Vieles nach Plan: Baufortschritte in Saerbeck wurden visualisiert und die Timeline wurde bestätigt. So rechnet man weiterhin bei Enapter damit im Q2 2023 mit der Massenfertigung starten zu können - mit einem Zielausstoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...