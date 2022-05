Mainz (ots) -Pflanzen finden oft nur wenig Beachtung und doch sind sie die heimlichen Herrscher unseres grünen Planeten. Ihre Überlebensstrategien in verschiedenen Klimazonen und ihre Wechselwirkungen mit der Tierwelt sind beeindruckend. Und auch der Mensch hängt von ihnen ab. Die fünfteilige Dokureihe "Terra X - Unser grüner Planet", eine ZDF-Koproduktion mit der BBC, ist ab 29. Mai 2022, fünf Mal sonntags, jeweils 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen. Die ersten drei Folgen sind ab Mittwoch, 25. Mai 2022, die Folgen vier und fünf ab Mittwoch, 15. Juni 2022, in der ZDFmediathek verfügbar.Modernste Aufnahmetechniken ermöglichen - dank Mini-Drohnen und Zeitrafferkameras an Roboterarmen - Einblicke in die Pflanzenwelt, die mit dem menschlichen Auge allein nicht möglich wären.Die erste Folge "Tropen" entführt am Sonntag, 29. Mai 2022, in die Welt der Tropen. Nirgendwo ist die Vielfalt an Pflanzen größer als hier. Ein Lebensraum, der geprägt ist von großer Hitze, starken Regenfällen und enormer Konkurrenz ums Licht. Die zweite Folge "Wüsten" verrät am Sonntag, 5. Juni 2022, mit welchen Strategien Pflanzen in Wüsten überleben können. Sie haben verblüffende Tricks entwickelt, um mit der Trockenheit zurechtzukommen - denn Wasser bedeutet Leben. Die dritte Folge "Jahreszeiten" schildert am Sonntag, 12. Juni 2022, wie Pflanzen mit wechselnden Jahreszeiten und großen Temperaturunterschieden fertig werden. Die vierte Folge "Wasser" am Sonntag, 19. Juni 2022, verrät, mit welchen Tricks Pflanzen im Wasser überleben. Wasserpflanzen müssen mit starken Strömungen, Dunkelheit und Mangel an Nährstoffen zurechtkommen. Die letzte Folge "Zivilisation" schildert am Sonntag, 26. Juni 2022, das Verhältnis von Mensch und Pflanze. Pflanzen liefern den Menschen Nahrung, Luft zum Atmen oder Kleidung. Aber dieses Verhältnis ist im Wandel und damit auch die Zukunft unseres grünen Planeten.Die neue bildgewaltige Dokureihe "Unser grüner Planet" setzt die erfolgreiche Planet-Serie der BBC fort, die in Koproduktion unter anderem mit dem ZDF entstanden ist.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-unser-gruener-planet/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5231790